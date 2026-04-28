Juan José Merchán, nuevo Mayordomo de la Cofradía del Humilladero de Cáceres

Aunque ha pasado un mes desde el comienzo de la Semana Santa cacereña, las cofradías nunca paran. La Cofradía del Humilladero, precisamente la encargada de abrir la veda el Sábado de Pasión, ha anunciado la elección de su nuevo Mayordomo: Juan José Merchán.

Según publica la hermandad del barrio del Espíritu Santo, en la tarde de este lunes se celebró la Asamblea General Extraordinaria para la elección del nuevo Mayordomo. La candidatura presentada por Merchán fue la única, por lo que resultó elegido por aclamación. En los próximos días se solicitará su nombramiento al obispo, Jesús Pulido.

Merchán es miembro de la Junta Directiva desde hace más de 20 años, habiendo desempeñado los cargos de vocal y vocal de jefes de pasos. Este último lo replica también en otras cofradías como la del Nazareno o la Sagrada Cena.

El nuevo Mayordomo, acorde a lo que publica la cofradía, se dirigió a los hermanos en una breve intervención para agradecer la confianza depositada en su persona, informar sobre la composición de la nueva Junta de Gobierno y destacar algunos de los principales proyectos que desea llevar a cabo durante los próximos cuatro años.

Así, acaba la dirección del Mayordomo saliente, Ismael López, que ha sido el dirigente en una fecha tan especial como el 40 aniversario de la refundación de la cofradía.

Nuevo presidente de la UCP

La elección de Merchán como nuevo Mayordomo del Humilladero coincide con la elección de un nuevo presidente para la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres. En este caso, fue Jesús Sellers el único candidato, por lo que, previsiblemente, el 14 de mayo será oficialmente el nuevo presidente de la entidad.

Este tipo de elecciones reflejan cómo la Semana Santa de Cáceres, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2011, continúa en alza y se va regenerando todos los años.