Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo, investidura de GuardiolaSan JorgeBajada de la VirgenSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Nuestro pasado

La llegada del televisor a Hervás en 1958 y el recuerdo del cartero poeta de Cáceres

El matrimonio Sánchez-Rodríguez se convirtió en el primer hogar de la localidad en disponer del moderno aparato

Una familia viendo la televisión en el pasado.

Una familia viendo la televisión en el pasado. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

En 1958 llegó el primer televisor a Hervás. En el mes de julio, nuestro periódico recogía la noticia de la instalación de este moderno aparato en el domicilio de Ángel Sánchez y Lucía Rodríguez, un matrimonio de personas mayores que se convirtió en el primero del municipio en disponer de televisión. Con el paso del tiempo, aquel objeto acabaría transformándose en un elemento fundamental en cualquier hogar del país.

Un año marcado por versos y noticias de alcance nacional

En aquellos mismos años, ya era ampliamente conocido en toda Cáceres Juan García, el cartero que recorría la ciudad monumental escribiendo sus inolvidables versos. Su figura había calado tan hondo en la población que incluso León Leal, colaborador habitual del periódico, le dedicó un artículo especial en su columna Ráfagas.

Noticias relacionadas y más

Fallecimiento de doña Luisa de Orleans

Asimismo, en ese mismo año se registró el fallecimiento de doña Luisa de Orleans, madre de Juan Carlos I.

Luisa de Orleans.

Luisa de Orleans. / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en Mérida el joven Hugo Serrano Álvarez, ejemplo de lucha contra el cáncer
  2. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  3. La lucha y la paciencia: las claves que da un pescador de Jarandilla de la Vera para capturar siluros imponentes en el Tajo
  4. La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
  5. Un banco, un mostrador y 18 años: el día a día de Manolo Zancada en Cáceres
  6. La plaza de Cáceres con siete apartamentos turísticos donde aparcar cuesta 15 céntimos el minuto
  7. Bajo la sombra de la Sierra de Montánchez: el encanto natural de este pueblo de Cáceres
  8. La alta demanda de vivienda asequible en Cáceres impulsa la construcción de 200 pisos públicos

La llegada del televisor a Hervás en 1958 y el recuerdo del cartero poeta de Cáceres

La llegada del televisor a Hervás en 1958 y el recuerdo del cartero poeta de Cáceres

Proyección de Léolo en Cáceres: una obra de culto sobre la infancia y la imaginación este martes

Proyección de Léolo en Cáceres: una obra de culto sobre la infancia y la imaginación este martes

El turno partido ahoga a la hostelería de Cáceres y dificulta la contratación de personal

El turno partido ahoga a la hostelería de Cáceres y dificulta la contratación de personal

El PSOE de la provincia de Cáceres abre etapa con María José Pulido al frente y sin fecha aún para el relevo de Cotrina

El PSOE de la provincia de Cáceres abre etapa con María José Pulido al frente y sin fecha aún para el relevo de Cotrina

La Guardia Civil acerca su labor a los jóvenes con una exhibición en Cáceres

La Guardia Civil acerca su labor a los jóvenes con una exhibición en Cáceres

La Virgen de la Montaña, con el precioso manto donado por el traumatólogo cacereño Alejo Leal

La Virgen de la Montaña, con el precioso manto donado por el traumatólogo cacereño Alejo Leal

WOMAD Cáceres, pendiente de licitación tras meses de incertidumbre política

WOMAD Cáceres, pendiente de licitación tras meses de incertidumbre política

El PSOE acusa al Ayuntamiento de Cáceres de frenar el desarrollo industrial por errores en trámites con el Ministerio de Transportes

El PSOE acusa al Ayuntamiento de Cáceres de frenar el desarrollo industrial por errores en trámites con el Ministerio de Transportes
Tracking Pixel Contents