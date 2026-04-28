Nuestro pasado
La llegada del televisor a Hervás en 1958 y el recuerdo del cartero poeta de Cáceres
El matrimonio Sánchez-Rodríguez se convirtió en el primer hogar de la localidad en disponer del moderno aparato
En 1958 llegó el primer televisor a Hervás. En el mes de julio, nuestro periódico recogía la noticia de la instalación de este moderno aparato en el domicilio de Ángel Sánchez y Lucía Rodríguez, un matrimonio de personas mayores que se convirtió en el primero del municipio en disponer de televisión. Con el paso del tiempo, aquel objeto acabaría transformándose en un elemento fundamental en cualquier hogar del país.
Un año marcado por versos y noticias de alcance nacional
En aquellos mismos años, ya era ampliamente conocido en toda Cáceres Juan García, el cartero que recorría la ciudad monumental escribiendo sus inolvidables versos. Su figura había calado tan hondo en la población que incluso León Leal, colaborador habitual del periódico, le dedicó un artículo especial en su columna Ráfagas.
Fallecimiento de doña Luisa de Orleans
Asimismo, en ese mismo año se registró el fallecimiento de doña Luisa de Orleans, madre de Juan Carlos I.
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