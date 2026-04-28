El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres

El restaurante Tápara de Cáceres ha consumado su traslado desde su antiguo establecimiento en la barriada del R-66 hasta el nuevo espacio ubicado en la carretera de Medellín. En el nuevo enclave, donde va a combinar la actividad culinaria habitual con un área específica para la celebración de eventos, mostró este lunes un menú que va a conquistar los paladares de todos los cacereños. Porque el negocio de Gonzalo Serrano y Beatriz Serrano ha buscado un proyecto gastronómico que no tenga techo, pero sin olvidar lo que les ha llevado hasta donde están actualmente: su buen hacer en la cocina.

Historia

En el R-66 han pasado más de doce años. Antes, trabajaron en la zona de Nuevo Cáceres. En el año 2020, se les presentó una oportunidad irrechazable: comprar un local ubicado en las afueras de Cáceres, pero apenas a tres minutos de la ciudad en coche. El objetivo era claro: "Ampliar nuestro potencial en eventos". Hasta este año no han acometido la obra para acondicionar la gran carpa para celebraciones con capacidad para unas 350 o 400 personas. Además, cuentan con el espacio para restaurantes y una zona de cocktail-restaurante exterior con la Montaña de fondo y un pequeño escenario para conciertos. "Era un espacio que demandaba Cáceres", señala Serrano.

La idea estaba muy clara: "Es un proyecto en el que no queríamos dejar atrás nuestro recorrido. Son doce años gastronómicos en Cáceres y cada vez nos piden más, y nosotros no queremos dejar de pisar el acelerador. Buscamos crecer muchísimo más". Por el momento, la aceptación del público ha sido buena. En plantilla, tienen 17 empleados, más una plantilla extra para los fines de semana.

Bebida

Gonzalo Serrano pudo deleitar este lunes a una docena de comensales con un menú degustación versionado para dar a conocer su buen hacer en los fogones, maridándolo siempre con vinos blanco y tinto de la bodega Pago de los Balancines, de Oliva de Mérida.

Como entrantes, ofreció un salmorejo de tomate ecológico de Plasenzuela, de donde recolectan su verdura fresca, con manzana verde para aportar frescura. El primer pase del menú era un gambón rebozado y crujiente con guacamole de guarnición. Tenía tomate, pimentón y un toque de ali-oli. Otro de sus platos más representativos eran sus croquetas líquidas de patatera con un velo de tocino y crema de foie en su parte posterior.

Carne, pescado y arroz

En un buen menú degustación no podía faltar el pescado. Uno de sus platos más emblemáticos es el taco de bacalao con crema parmentier de boniato y calabaza. Estaba acompañado con una salsa de miel de Gata-Hurdes. Antes de traer la carne, el servicio (que estuvo impecable, serio y cercano) ofreció una incorporación al menú que también es una de las especialidades del restaurante: arroz de rabo de ternera con alcachofas confitadas. Para culminar, ofreció un solomillo de ternera retinta, pese a que en el menú habitual ofrece carne de presa. El postre fue una composición de texturas de chocolote con brownie, helado y una crema de fondo.

Sin duda, un menú saciante y que no deja a nadie indiferente con un precio de 45 euros (incluyendo pan y agua). Más allá del buen hacer en la cocina, es importante destacar también el trato cálido de todos los responsables de la firma.