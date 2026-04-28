El Museo Helga de Alvear acoge el Summit Extrema Ciber para concienciar sobre riesgos digitales a empresas

El Museo Helga de Alvear de Cáceres ha acogido este martes el Summit Extrema Ciber 2026, una jornada dirigida a empresas, autónomos y profesionales con el objetivo de acercar la ciberseguridad de forma clara, práctica y accesible.

El encuentro, enmarcado en el programa Extrema Ciber, ha servido para que los asistentes identifiquen riesgos digitales habituales, conozcan los errores más frecuentes y aprendan medidas básicas para proteger su actividad.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, fue uno de los presentes en la bienvenida institucional y fue el encargado de subrayar la importancia estratégica de la ciberseguridad en la región. “Seis de cada diez pymes que son atacadas no sobreviven a los seis meses”, advirtió, poniendo el foco en la necesidad de actuar con anticipación.

Guillermo Santamaría. / Pablo Parra

Santamaría destacó además el avance de Extremadura en materia de digitalización en los últimos años, señalando que la región ha pasado “de estar por debajo de la media a situarse por encima de la media europea”, un progreso que, a su juicio, debe ir necesariamente acompañado de una capa sólida de protección digital. “La ciberseguridad ya no es solo tecnología, es confianza, es cultura y es futuro”, afirmó.

El consejero también incidió en la importancia de sensibilizar al tejido empresarial y a la ciudadanía, así como en el impulso de herramientas y programas que permitan reducir la vulnerabilidad ante ciberataques. En este sentido, valoró la buena acogida de las iniciativas formativas, que han despertado un notable interés entre empresas y profesionales de la región.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Cáceres, Emilio Borrega, advirtió de que “nadie está exento de sufrir un ataque”, recordando que las administraciones reciben intentos de intrusión de forma constante. En este sentido, insistió en la formación como herramienta clave para mantener a los equipos alerta y preparados.

El representante del INCIBE, Raúl Amarelle, destacó el papel de Extremadura en las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) y puso en valor proyectos como Ciudad Red, orientado a que las pymes no afronten solas las amenazas digitales.

Raúl Amerelle. / Pablo Parra

La mayor brecha está en la mente

Bajo el lema 'Nada es lo que parece, la mayor brecha está en la mente', el summit ha planteado un enfoque innovador al conectar arte, psicología y ciberseguridad para explicar cómo operan las amenazas digitales desde una perspectiva humana.

Después de la bienvenida, la ilusionista Dania Díaz mostró cómo la mente puede ser engañada mediante técnicas de percepción y distracción, estableciendo paralelismos con los ciberataques.

La dimensión psicológica continuó con la intervención de Lucía Halty, quien ha profundizado en los sesgos cognitivos y la vulnerabilidad en entornos digitales. Ambas visiones han confluido en un diálogo abierto moderado por Helena Díez-Fuentes.

Emilio Borrega. / Pablo Parra

Tras una pausa para el networking, el experto en hacking ético Antonio Ramos realizó demostraciones en vivo de ciberataques, evidenciando cómo un atacante puede infiltrarse en una organización sin ser detectado.

Posteriormente, Antonio Gil expuso casos reales sobre la exposición involuntaria de información por parte de las empresas, subrayando la importancia de controlar la huella digital.

La jornada concluyó con un turno de preguntas y un espacio final de networking.

Además, durante el encuentro se ha anunciado que Cáceres acogerá los días 24 y 25 de septiembre una nueva edición del Congreso Potencia Digital, consolidando su papel como enclave de referencia en innovación y transformación digital.