Proyección de Léolo en Cáceres: una obra de culto sobre la infancia y la imaginación este martes

Propuestas diversas para todos los públicos.

Taller creativo de fotobordado por el Día de la Madre

Este 28 de abril a las 17.30 horas, el Espacio Saal de Cáceres será escenario de un taller creativo de fotobordado por el Día de la Madre, un encuentro creativo pensado para transformar recuerdos en piezas únicas hechas a mano. La actividad, con un coste de 14 euros, incluye todo el material necesario, dos fotografías impresas (una para práctica y otra como pieza final), un marco para la creación y un café para compartir durante la sesión. No se requiere experiencia previa, lo que la convierte en una opción accesible para quienes buscan iniciarse en el fotobordado. La propuesta se presenta como una alternativa original para regalar en el Día de la Madre, fomentando la creatividad y el valor de lo hecho a mano.

Proyección de Léolo, una obra de culto sobre la infancia y la imaginación

Este martes, de 20.30 a 22.00 horas, se proyectará la película Léolo, dirigida por Jean-Claude Lauzon, una reconocida obra de culto que combina drama y fantasía para ofrecer una mirada cruda y poética sobre la infancia. La película narra la historia de Léo Lauzon, un niño que crece en un entorno familiar marcado por la marginalidad en un barrio humilde de Montreal. Para escapar de una realidad asfixiante, el protagonista construye un universo interior lleno de sueños, recuerdos y fantasías, que contrasta con la compleja dinámica de su familia, donde predominan las obsesiones y los desequilibrios. A través de una estética visual potente y un tono a la vez lírico y perturbador, aborda temas como la identidad, la locura y la necesidad de evasión, convirtiéndose en un viaje singular por la mente de un niño que busca sentido y belleza en medio del caos.

El Gran Teatro de Cáceres celebra el Día Internacional de la Danza

El próximo miércoles 29 de abril a las 20.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá 'Danza para dos pianos', una propuesta del Departamento de Danza Clásica del COD 'Sagrario Ruiz-Piñero', creada especialmente para conmemorar el Día Internacional de la Danza en su octava edición.

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El espectáculo plantea un diálogo entre música y movimiento a través de un conjunto de coreografías originales que transitan entre el lenguaje neoclásico y contemporáneo. Interpretadas por el alumno del centro, las piezas destacan tanto la técnica como la sensibilidad artística de los bailarines. La producción rinde homenaje a la danza como una disciplina viva, en constante evolución, y subraya su estrecha conexión con la música, ofreciendo al público una experiencia escénica dinámica y expresiva.