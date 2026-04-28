El PSOE de la provincia de Cáceres abre etapa con María José Pulido al frente y sin fecha aún para el relevo de Cotrina

El PSOE provincial de Cáceres ha abierto una nueva etapa interna tras la ratificación de Álvaro Sánchez Cotrina como secretario general socialista de Extremadura. Su salto a la dirección regional deja ahora pendiente el relevo en la agrupación cacereña, que deberá celebrar un congreso extraordinario para elegir a su nuevo máximo responsable, aunque por el momento no existe una fecha cerrada.

Hasta entonces, María José Pulido, actual vicesecretaria general del PSOE provincial, ha asumido las riendas de la organización en Cáceres después de la disolución de la gestora que se puso en marcha durante el proceso de primarias regionales. Cotrina ha defendido que esta transición será "ejemplar" y ha querido trasladar un mensaje de calma a la militancia.

"Tranquilidad y sosiego"

"Tranquilidad y sosiego", ha señalado Cotrina, en la línea del mensaje expresado por el presidente de la gestora, José Luis Quintana. El dirigente socialista cesó temporalmente de su responsabilidad orgánica en el PSOE de Cáceres cuando presentó su candidatura a las primarias autonómicas, celebradas el pasado 11 de abril.

En aquel momento, fue Eduardo Béjar quien asumió la dirección provisional de la organización, ya que Pulido se encontraba en funciones dentro de la Ejecutiva provincial al haber sido incluida en la gestora. Ahora, con esa etapa cerrada, la vicesecretaria general queda al frente de la estructura cacereña hasta la convocatoria del congreso provincial.

Reorganización territorial

Cotrina ha insistido en que no hay todavía calendario para ese proceso interno. La prioridad, según ha trasladado, pasa por mantener el funcionamiento ordinario del partido y garantizar una transición ordenada, sin sobresaltos y con continuidad en el trabajo político.

La nueva fase se plantea también en clave territorial. La dirección provincial quiere reforzar el contacto con las agrupaciones locales y reactivar la presencia del PSOE en los municipios cacereños, en un momento marcado por los cambios orgánicos tras las primarias regionales.

El objetivo, ha defendido Cotrina, es que el PSOE de Cáceres afronte esta etapa con unidad interna, normalidad orgánica y voluntad de recuperar impulso político en la provincia.