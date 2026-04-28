Rafa Mateos: "Tenemos el 85% del suelo para la ampliación de Capellanías, un impulso estratégico para Cáceres"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha explicado este martes que el ayuntamiento ya cuenta con los acuerdos necesarios para disponer del 85% del terreno incluido en la ampliación del polígono industrial de Capellanías, conocida como Capellanías II. Según ha señalado, ese suelo se acondicionará en colaboración con la Junta de Extremadura con el objetivo de que puedan instalarse nuevas empresas en la ciudad.

Mateos ha defendido que este avance llega después de "dos años y medio de intensas gestiones" del actual equipo de Gobierno. El regidor ha situado el proyecto como una actuación estratégica para Cáceres, una ciudad que arrastra desde hace años la necesidad de ampliar su oferta de suelo industrial para competir con otros enclaves extremeños en la captación de inversiones.

"No voy a permitir mentiras y acusaciones gratuitas sobre algo tan estratégico para Cáceres como el suelo industrial. Yo trabajo siempre con discreción y si salgo públicamente a contar algo, es porque está cerrado y confirmado. No soy de fanfarria, soy de hechos y datos encima de la mesa", ha afirmado.

Reproches al PSOE por la gestión anterior

El alcalde ha respondido así a las declaraciones realizadas por el diputado nacional del PSOE, César Ramos, sobre la tramitación del desarrollo industrial en Capellanías. Mateos ha acusado a los socialistas de no haber impulsado ninguna gestión durante la etapa anterior en el Ayuntamiento y en la Junta.

"Quien no ha movido un dedo sobre este asunto en años y años de gobierno socialista, tanto en el ayuntamiento como en la Junta, va a venir ahora a darle lecciones de plazos", ha señalado el alcalde.

En esa misma línea, el regidor ha sostenido que "no existe ni un informe, ni un papel, ni un registro, ni nada" que acredite gestiones anteriores para avanzar en el desarrollo industrial de Cáceres. También ha afirmado que esa cuestión no aparecía en el informe de traspaso de poderes de la Concejalía de Urbanismo.

Mateos ha defendido además que ha sido el actual gobierno local el que ha impulsado reuniones en Madrid, ha agilizado los trámites administrativos y ha recabado los informes necesarios. En su crítica al PSOE, ha vinculado también el debate sobre Capellanías con otros proyectos de ciudad, como el centro comercial promovido por Bogaris y el Centro Ibérico de Almacenamiento Energético.

La cronología que defiende el ayuntamiento

El ayuntamiento sitúa el inicio del impulso actual en abril de 2024, cuando el consistorio y la Junta de Extremadura acordaron promover la adquisición de parcelas mediante permutas para desarrollar la ampliación del polígono industrial de Capellanías.

La tramitación urbanística dio otro paso el 5 de mayo de 2025, con la aprobación inicial de la modificación del Plan General Municipal relativa al sector Capellanías II. Según el equipo de gobierno, se trata de un trámite clave que no se había producido en la legislatura anterior.

El consistorio también detalla que los días 9, 10 y 13 de mayo se remitieron varias solicitudes de reunión desde Alcaldía a la subdirectora general de Planificación y Explotación del Ministerio, aunque, según la versión municipal, no obtuvieron respuesta.

Respecto al estudio de tráfico exigido por el Ministerio, el Ayuntamiento niega que haya existido retraso o incumplimiento. La documentación, según la cronología municipal, fue enviada el 21 de enero de 2026 y completada posteriormente con un informe técnico el 11 de marzo de 2026, en respuesta a los requerimientos planteados por la Dirección General de Carreteras.

A la espera del Ministerio

El equipo de Gobierno sostiene que el consistorio continúa a la espera de respuesta por parte del Ministerio, por lo que rechaza que los tiempos del expediente dependan solo de la administración local. Con ese argumento, Mateos ha acusado al PSOE de mezclar reuniones y peticiones y de cuestionar sin base el trabajo de los técnicos municipales.

"No ha habido demora en la entrega del informe de Tráfico. Es que el PSOE está mezclando reuniones y peticiones. Oyen campanas y no saben dónde. Aquí se trata de trabajar con seriedad y de lograr que Cáceres avance", ha indicado.

Sobre la posible terminal intermodal, el ayuntamiento aclara que no existe aún constancia formal de que esa infraestructura vaya a implantarse en el ámbito de Capellanías II. En todo caso, apunta que sería la Junta de Extremadura la administración competente para impulsar ese proyecto y solicitar los informes preceptivos a los organismos correspondientes.

Bogaris y otros trámites pendientes

El gobierno local también ha vinculado el desbloqueo del suelo industrial con otros proyectos económicos de Cáceres que, según sostiene, estaban en punto muerto. Entre ellos cita la delimitación de los accesos al futuro parque comercial de medianas de Bogaris.

El 21 de marzo de 2024, el pleno municipal aprobó la solicitud de cesión de un tramo de la ronda, consensuada con la Demarcación de Carreteras. Sin embargo, el Ministerio de Transportes denegó esa petición el 26 de abril de 2024, una decisión que el consistorio considera un obstáculo ajeno a la voluntad municipal.

El equipo de gobierno afirma que sigue realizando gestiones para facilitar la apertura del parque empresarial. Como ejemplo, recuerda que en el pleno del pasado 16 de abril se aprobó la cesión gratuita y sin contraprestaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de un tramo de la N-630 de 1,5 kilómetros, entre la glorieta Donantes de Sangre y la del Ferrocarril, para facilitar el acceso al futuro parque.

Mateos ha cerrado su intervención defendiendo el trabajo de los técnicos municipales y reiterando el compromiso del gobierno local con el desarrollo industrial de Cáceres. El alcalde ha lamentado que el PSOE, según su criterio, haya optado por "la descalificación y el enfrentamiento" en lugar de contribuir al progreso de la ciudad.