Roca Rey estará en Cáceres: la presentación del cartel taurino de San Fernando confirma a todas sus figuras

Cáceres ha presentado de forma oficial el cartel taurino de la Feria de San Fernando 2026 con una confirmación que centraba buena parte de la atención de la afición: la presencia de Andrés Roca Rey tras la espeluznante cogida sufrida hace unos días en la Maestranza de Sevilla. El empresario taurino José María Garzón, al frente de Lances de Futuro, ha despejado las dudas durante el acto celebrado este martes en la plaza de toros de la capital cacereña y ha asegurado que el diestro mantiene su intención de hacer el paseíllo en la ciudad. "Estoy seguro de que Roca Rey estará. Hoy le daban el alta. Yo estuve con él y le hace mucha ilusión estar aquí y así me lo transmitió ayer", ha señalado.

El torero peruano volverá así a la ciudad después de participar el pasado año en una tarde de triple puerta grande junto a Ginés Marín y Antonio Ferrera. Su actuación está prevista para el viernes 29 de mayo, a partir de las 19.00 horas, en uno de los carteles de mayor tirón de la feria, junto a Juan Ortega, que regresará tras haber toreado en las dos últimas ferias, y Marco Pérez, que se presentará ese día en Cáceres, con toros de Juan Pedro Domecq.

La programación se completará con otros dos festejos: el jueves 28 de mayo será el turno para una novillada con picadores que tendrá "sabor extremeño". En ella se lidiarán reses de Macandro y figuran en el cartel Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez. Estos dos últimos son cacereños y entrenan habitualmente en la plaza de toros de su ciudad, por lo que la cita tendrá un componente especial para ambos. Bastos, por su parte, es portugués y pertenece a la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz.

La feria se cerrará el domingo 31 de mayo con otro cartel de lujo formado por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez, que tomará la alternativa en la Era de los Mártires. El festejo tendrá un especial interés para la afición local por el doctorado del novillero cacereño, formado en la Escuela Taurina de Badajoz, y por la presencia de dos matadores extremeños ya consolidados. Esa tarde se lidiarán toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

Fotogalería | Acto de presentación del cartel taurino de la Feria de San Fernando en la plaza de toros de Cáceres / Carlos Gil

Una cita de referencia

El acto de presentación también ha contado con la presencia del alcalde, Rafa Mateos; la concejala de Festejos, Soledad Carrasco; el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel; así como el portavoz del Grupo Municipal Vox, Eduardo Gutiérrez, y ha servido para oficializar una cita que aspira a consolidar la respuesta de público registrada en los dos últimos años y a reforzar el peso de Cáceres dentro del calendario taurino regional.

Durante su intervención, Mateos ha recordado que, desde el inicio de su mandato, tuvo claro que Cáceres debía recuperar los festejos taurinos para responder a la demanda de muchos cacereños que reclamaban volver a disfrutar de la tauromaquia en la ciudad. El alcalde ha puesto en valor este avance y ha destacado que, "en 56 años no se había conseguido", mientras que ahora el actual equipo de Gobierno, "de la mano de un gran empresario como José María Garzón", ha podido lograr "ese hito".

El regidor ha remarcado la buena respuesta del público en las últimas ediciones, en las que "se ha colgado el cartel de 'no hay billetes'", un dato que, a su juicio, evidencia "el interés creciente por los festejos taurinos en la ciudad". Mateos ha destacado además la versatilidad de la Era de los Mártires, un Bien de Interés Cultural que ha definido como un recinto "vivo y abierto a la ciudadanía durante todo el año", al acoger también conciertos, espectáculos culturales y eventos gastronómicos.

Por su parte, el empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha ensalzado el valor de la plaza cacereña, a la que ha definido como "la joya de Extremadura" y "la plaza más emblemática" de toda la región, y también ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, subrayando que el respaldo institucional ha sido clave para mantener el nivel.

Precios, entradas y abonos

Los precios para las corridas de toros irán desde los 25 hasta los 105 euros, a excepción de los palcos. En el caso de la novillada con picadores, las localidades oscilarán entre los 13 y los 58 euros, mientras que los abonos tendrán precios comprendidos entre los 54 y los 228 euros.

Las entradas podrán adquirirse en el Hotel Extremadura del 12 al 26 de mayo, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, salvo los sábados, cuando la venta se realizará únicamente de 10.00 a 14.00 horas. También estarán disponibles en la propia plaza de toros entre los días 27 y 31 de mayo.

La renovación de abonos se abrirá del 12 al 15 de mayo, mientras que la venta de nuevos abonos tendrá lugar los días 18 y 19. Además, las entradas sueltas saldrán a la venta a partir del 20 de mayo.