Sensacional cerveza y pollo bien trabajado en la plaza alta de Cáceres

Popularmente conocida como la Plaza de Italia, o la Placi, su nombre oficial es plaza de Antonio Canales, llamada así en homenaje a quien en el Día de Navidad de 1937 fue fusilado este destacado ugetista y socialista en Cáceres, concejal y alcalde de la ciudad, y diputado en las Cortes Constituyentes de 1931. Canales nació en Arroyo de la Luz en el año 1885. Fue tipógrafo de profesión, y perteneció a la Sociedad Tipográfica de Cáceres. En el movimiento obrero cacereño adquiriría gran protagonismo cuando participó en la creación de la Federación Local de Sociedades Obreras en el año 1912. En ese mismo año accedió a la presidencia de la Casa del Pueblo.

Canales ingresó en la Agrupación Socialista de Cáceres en 1920. En tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera siguió teniendo mucho protagonismo tanto en la UGT como en el PSOE y en abril de 1931 salió elegido alcalde, el primer socialista que tuvo la capital. Al frente del ayuntamiento estuvo hasta la Revolución de Octubre de 1934, y luego a partir de febrero de 1936. Era alcalde cuando se produjo la sublevación del 18 de julio. Como edil hay que citar el referéndum que convocó para que los vecinos decidiesen la negociación de un préstamo para abordar el problema del abastecimiento de la ciudad. Se celebró el 19 de julio de 1936. También fue un alcalde que luchó contra el paro obrero. Construyó cinco escuelas, y fue muy combativo para evitar la segregación de los niños huérfanos en la enseñanza en Cáceres. Arregló la Plaza Mayor y construyó una cárcel nueva más digna, donde, fatídicamente, pasaría sus últimos momentos.

Fue detenido a principios de la sublevación, el mismo día 19 de julio. Las nuevas autoridades franquistas le acusaron de participar un plan, junto con otras personalidades republicanas, para recuperar la ciudad. El complot, supuestamente, habría estado dirigido por el alcalde de Cadalso, el comunista Máximo Calvo, también fusilado en 1937. En su poder había un listado de nombres que los sublevados tomaron como participantes en ese complot, algo que no está probado en absoluto. Sufrió un Consejo de Guerra en agosto de 1937. Fue condenado a muerte, y fusilado, junto con otras 33 personas el día de Navidad de ese mismo año en las tapias del Cuartel Infanta Isabel de Cáceres. Ni el obispo de la ciudad, ni otras personalidades locales y provinciales de la nueva época, consiguieron que se le conmutara la sentencia de pena de muerte.

El que fuera presidente de la Diputación de Cáceres y de la Asamblea de Extremadura, Manuel Veiga, escribió un libro que bajo el título 'Fusilamiento en Navidad' relababa la vida del alcalde. Veiga cuenta en su libro que Canales pidió, como última voluntad, ver al párroco de Santa María, a Elías Serradilla, con el que se supone que se confesó. Luego le entregó el único dinero que tenía, 10 céntimos, diciéndole, «déselos usted al primer pobre que se encuentre». Veiga escribió que sus últimas palabras antes de morir fueron: «San Antonio Bendito, perdóname a mí, a mi mujer y a mis hijos, que todos somos inocentes». Él era muy religioso. Llevaba consigo, además de fotos de su familia, un pequeño crucifijo y una medalla de La Virgen de La Montaña. Hay 'leyendas urbanas' de Canales que no están probadas, una es que gritó «¡Viva la Virgen de La Montaña!» antes de caer fulminado atravesado por las balas; otra es que como en la República se prohibieron las procesiones, le hizo a la patrona de Cáceres un carnet de la UGT.

Terraza de La Placi

Hoy, el recuerdo de Canales sigue presente en la plaza que lleva su nombre donde existe un bellísimo jardín en el que se encuentra la Terraza La Placi, un establecimiento de hostelería, sin duda uno de los más concurrido de la ciudad por su buen hacer y sus precios ajustados. En este bar, sus clientes pueden tomar unos atrayentes patatas, un generoso cerdo y un buen trabajado pollo. Sin perder de vista su sensacional cerveza. Es agradable su terraza para las noches de verano y los columpios en los que los más pequeños podrán emplear sus horas de juego.

Frente al jardín, la llamada Torre del Reloj. El 15 de noviembre de 1933 se presenta ante el alcalde, Antonio Canales, el proyecto realizado por el arquitecto municipal Ángel Pérez para la construcción de una torre de reloj en lo mas alto de la ciudad, la conocida Peña Redonda, una zona de pedreras que desde agosto de 1917, año en que son concedidas por sorteo las dos primeras viviendas construidas por la Asociación de Socorros Mutuos, se ha convertido en un populosa barriada de la ciudad que acoge entre sus vecinos a trabajadores de todo tipo, que a través de la asociación tratan de tener acceso a su propia vivienda, son las conocidas Casas Baratas.

El cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, explica que "la torre que se proyecta construir en esta zona para que los vecinos pudiesen escuchar como se marcan las horas, en un tiempo donde no todos tenían reloj y mucho menos despertador que les anunciase la llegada del día, se decide que sea denominada torre del Trabajo, y con ese nombre se presenta el proyecto de construcción, como un homenaje a las gentes que estaban ocupando esa zona de la ciudad. La construcción de la citada torre se realizaría por la comisión contra el paro forzoso, una formula que pretendía aminorar el problema del desempleo en la ciudad a través de diferentes obras de carácter público, en las que pudiesen emplearse los parados de la villa.

Para la construcción de la torre del Trabajo sería necesario derruir la antigua garita de piedra que coronaba la parte más alta de la Peña Redonda, una vieja y secular construcción para que los centinelas pudiesen otear, desde lejos, todo aquello que se aproximaba a la ciudad bajo sospecha de ser un peligro para la población. Otra cuestión previa a su construcción será la prohibición de arrancar piedras de las canteras de Peña Redonda, pues su escasez dificultaría la construcción de la torre, ya que se vaticina que los gastos de construcción habían de ser pocos, puesto que la piedra estaba a pie de obra. Tampoco el ayuntamiento se encontraba para realizar muchos estipendios debido a su situación financiera.

Fotogalería | Plaza de Antonio Canales de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Hoy circundan al jardín central de esta plaza, una de las más altas de la ciudad, una serie de calles, como la de García Holguín, donde está la peluquería unisex Nuevo Look, y Marqués de Oquendo. Ya en la calle que rodea el arandel, Aquachek, centro que ofrece servicios de fisioterapia, spa, hidroterapia, osteopatía y terapia ocupacional. Muy cerca la calle Callo Norbano Flaco y de ahí a un entorno de casas y bloques bajos que nos llevan García de Paredes y Lusitania.

Construcción

Seguimos avanzando por la plaza de Antonio Canales (rodeada de palmeras, de arboledas, con flores que ahora mismo en todo su esplendor, recoleta, bien cuidada, con sus bancos, sus palmeras y su grandísimo sabor popular) y en el número 11 encontramos una vivienda rehabilitada, que está justo en la esquina con la calle Cano Saavedra. Ahí enlazamos con la calle del Trabajo y nos dirigimos en el paseo hasta la esquina con la calle de la Peña Redonda, donde hay precisamente un edificio de nueva construcción: se trata de una vivienda unifamiliar y garaje. El autor del proyecto es Pablo Terrón Macías, en quien también recae la dirección facultativa.

La promotora es Antonia Zambrano Castaño y Peguero Construcciones se encarga de realizar la obra, cuya dirección de ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud Laboral está en manos de Cristina Terrón Macías. Al lado, el bloque de viviendas del 16, bien facturado, que hizo Progirol. Muy cerca, la multitienda La Despensa de La Placi, y el Edificio Italia, en la esquina con la calle Reconquista. Cerró la multitienda El Duende y, a su vera, la sede de la Asociación Vecinal Antonio Canales.