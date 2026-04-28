El turno partido ahoga a la hostelería de Cáceres y dificulta la contratación de personal

La hostelería vuelve a mirar al reloj en Cáceres. No solo al de las comandas, las reservas o las terrazas llenas, sino al de sus propios trabajadores. La falta de mano de obra, los turnos partidos y las dificultades para conciliar se han convertido en uno de los grandes debates del sector en España y empiezan a sentirse también en ciudades como Cáceres, donde bares, restaurantes y cafeterías afrontan el inicio de la temporada fuerte con una pregunta repetida: cómo cubrir plantillas sin volver a los viejos esquemas que cada vez menos trabajadores están dispuestos a aceptar.

El problema no es nuevo, pero sí se ha intensificado. La hostelería mantiene músculo económico, empuja el empleo y sostiene buena parte de la actividad diaria de los centros urbanos, pero cada vez encuentra más dificultades para atraer y retener personal. Los horarios partidos aparecen como uno de los principales escollos, especialmente por su impacto en la vida familiar y personal de los trabajadores. El debate ha llegado ya a la negociación de convenios y a la organización interna de muchas empresas, que buscan fórmulas para reducir la fragmentación de la jornada o concentrar descansos.

Un oficio con menos relevo

En Cáceres, la conversación encaja en un momento especialmente sensible. La llegada de la primavera, los festivales, las fiestas locales, los puentes y el aumento de visitantes obligan a muchos establecimientos a reforzar turnos. Sin embargo, el sector se encuentra con menos disponibilidad, más rotación y una generación de trabajadores que ya no ve la hostelería como una salida estable si no va acompañada de mejores condiciones.

Los jóvenes señalan los horarios, los salarios y los turnos partidos como algunos de los principales motivos para no vincularse al sector a largo plazo, según estudios recientes sobre empleo hostelero. Esa percepción ha cambiado el equilibrio tradicional: antes el trabajador llamaba a la puerta del bar; ahora son muchos negocios los que tienen que competir para encontrar personal formado y fiable.

El turno partido, en el centro

El turno partido es el símbolo de ese malestar. Entrar al mediodía, parar varias horas y volver por la noche permite a los negocios cubrir los momentos de mayor demanda, pero deja al trabajador atrapado durante todo el día. En ciudades medias, donde los desplazamientos son más cortos que en grandes capitales, el impacto puede parecer menor, pero la consecuencia es parecida: menos tiempo real para descansar, estudiar, cuidar o tener una vida fuera del trabajo.

La tensión no se limita a los empleados. Muchos hosteleros admiten que el margen económico se ha estrechado por la subida de costes, suministros, alquileres y materias primas, lo que complica ampliar plantillas o asumir más turnos continuos. La consecuencia es un equilibrio difícil: el negocio necesita flexibilidad para abrir muchas horas, pero el trabajador exige previsibilidad, descanso y una jornada compatible con su vida.

Una oportunidad para cambiar

El debate, sin embargo, también abre una oportunidad. Algunos establecimientos están empezando a revisar horarios, cerrar algún día más, concentrar servicios, apostar por plantillas más estables o mejorar la organización interna para no depender siempre de extras de última hora. La hostelería que consiga adaptarse tendrá más fácil fidelizar equipos y ofrecer mejor servicio.

Cáceres, con una vida hostelera muy pegada al centro, a los barrios y al turismo, tiene ante sí una discusión de fondo: cómo mantener bares llenos sin vaciar de futuro a quienes trabajan detrás de la barra. La falta de camareros ya no se explica solo por la ausencia de mano de obra. También por una pregunta cada vez más incómoda para el sector: qué condiciones hacen que alguien quiera quedarse.