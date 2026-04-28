La Virgen de la Montaña, con el precioso manto donado por el traumatólogo cacereño Alejo Leal

La historia del traumatólogo cacereño Alejo Leal durante el coronavirus da para escribir un libro. Se le dio por muerto hasta en dos ocasiones durante la pandemia, cuando permaneció hasta dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos. La primera fue el 8 de abril, y la segunda el 25 de ese mismo mes. Dos semanas después, el 13 de mayo, comenzó una nueva vida. Cinco años más tarde de aquel momento en el que vivió uno de los momentos más duros de su vida, comenzó a organizar la confección de un manto a la Virgen de la Montaña. Se lo pidió a Marisa Antequera, y su única petición es que "fuera bonito".

La concatedral de Santa María, este lunes por la mañana. / Carlos Gil

Este lunes, fue ese manto el que vistió a la Virgen de la Montaña durante el Novenario, tal y como indica la camarera de la patrona, Julita Herrera. Está confeccionado en terciopelo de algodón rojo y es el número 206 de su colección. Va volteado con una gran pasamanería dorada, la misma que remata el mandil. Fue donado por Alejo Leal Muro en agradecimiento a los sanitarios que lucharon en la pandemia contra el coronavirus.

«Yo salí para adelante, cuando me despertaron, fue muy duro, porque muchos compañeros habían fallecido. Lo pasé mal, pero ahora todos los recuerdos que tengo son positivos, me ayudó todo el mundo, a mí me hacía mucha ilusión darle las gracias a la Virgen, tenemos una ciudad impresionante y quería dejar un recuerdo de futuro», señalaba el médico en una entrevista con este diario cuando entregó el manto.

Hace tan solo unas semanas, Alejo Leal estaba celebrando su 65 cumpleaños con un simpático mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía tomada sobre la cama de un quirófano en la que posa sosteniendo un cartel con el número 65. "Cumplo 65, pero tranquilos: sigo más duro que un fémur sano", contaba, antes de dejar claro que no piensa retirarse: "Mientras haya huesos que arreglar... aquí no se jubila nadie". En la misma línea, añade que sigue pasando consulta y que cumple 65 años "sin intención de jubilarme".