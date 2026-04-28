WOMAD Cáceres, pendiente de licitación tras meses de incertidumbre política

El festival WOMAD Cáceres encara su 33ª edición, prevista del 7 al 10 de mayo de 2026, en un escenario marcado por la. provisionalidad administrativa tras varios meses de incertidumbre política en la región. La falta de conformación del Consejo de Gobierno ha impedido tramitar un contrato plurianual, obligando al Consorcio Gran Teatro —integrado por la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cáceres— a formalizar esta edición con un acuerdo limitado a un solo año, dotado con 470.000 euros (más IVA), mientras se prepara una futura licitación que devuelva estabilidad al festival.

El festival ha aplazado así su estabilidad contractual a una futura licitación tras verse condicionado por la situación política regional y por un gobierno en funciones durante los últimos meses, lo que ha obligado a cerrar la edición de 2026 con un marco excepcional. Desde el consorcio se insiste en que esta solución responde a los bloqueos administrativos derivados de la falta de Ejecutivo plenamente operativo, lo que ha impedido avanzar en acuerdos a medio plazo como en ejercicios anteriores.

Recuperar la estabilidad contractual

La gerente del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, Ascensión Milán, ha explicado que la previsión pasa por elevar al consejo rector una propuesta para establecer un contrato de dos años con prórroga a dos más, con el objetivo de recuperar un marco estable para el festival. En este sentido, ha detallado que se trabaja para lanzar en septiembre una nueva propuesta a través de la plataforma estatal, dirigida a WOMAD Internacional, que permita cubrir las ediciones de 2027 y 2028, con opción de ampliación hasta 2029 y 2030.

Cartel de WOMAD 2026. / EP

Un modelo que resiste sin venta anticipada

En el plano económico, el presupuesto de esta edición se sitúa en torno a los 470.000 euros, una cifra que se prevé mantener en futuras convocatorias, con posibles ajustes vinculados al IPC. Por su parte, el director del festival, Chema Fernández (agencia Sonde3), ha vinculado el retraso en la presentación del cartel a esta situación administrativa, señalando la falta de consenso político y la dilación de los plazos habituales.

No obstante, Fernández ha defendido la solidez del modelo WOMAD, que no depende de la venta anticipada de entradas, lo que reduce la presión sobre los anuncios progresivos del cartel. Según ha subrayado, el festival gana impacto con la presentación de una programación completa, en lugar de desvelar artistas de forma escalonada.

Pese a este contexto transitorio, tanto la organización como las instituciones implicadas confían en que la futura licitación permita recuperar la normalidad en la planificación de uno de los eventos culturales más relevantes de Extremadura, dotándolo de un marco contractual sólido que facilite su proyección internacional a medio plazo.