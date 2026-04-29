Cien años del Gran Teatro: el vídeo que resume la historia del mayor símbolo cultural de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres celebra este año su centenario convertido en uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Inaugurado en 1926, en una época en la que Cáceres comenzaba a abrirse a nuevas corrientes artísticas y sociales, el edificio nació con la vocación de ser un punto de encuentro para la ciudadanía y un escaparate de las tendencias escénicas del momento. Su construcción respondió al impulso de una sociedad que buscaba modernizarse sin renunciar a su identidad, y pronto se consolidó como uno de los espacios más concurridos de la capital cacereña.

Con nostalgia y cariño lo resume el vídeo que ha preparado el consorcio para celebrar sus 100 años de historia y que desveló en la gala celebrada el pasado jueves 23 de abril, dirigida por Boris Izaguire y con la presencia de numerosas autoridades locales y regionales. Desde una voz en off masculina que simula una narración del propio teatro, este cuenta cómo nació y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo, convirtiéndose en un pilar cultural de la ciudad y generando miles de emociones en las personas que lo visitaban. Un sentimiento que se produce de generación en generación. El vídeo también destaca algunos de los acontecimientos artísticos que han marcado el recorrido del teatro , desde la presencia de figuras como Rafael Farina, Antonio Machin, Estrellita Castro y Antonio Molina, hasta musicales populares o las numerosas ediciones del Festival de Teatro Clásico.

"Mientras haya alguien con ganas de sentir, yo seguiré abriendo mis puertas", narra la voz en off al final del vídeo, apuntando que "100 años después, sigo latiendo, sigo siendo encuentro, sigo siendo refugio, sigo siendo ese segundo de silencio justo antes de que el telón suba".

Fotogalería | Las imágenes de la gala conmemorativa del centenario del Gran Teatro /

100 años de transformación

Durante sus primeras décadas, el teatro acogió espectáculos de muy diversa índole, desde zarzuelas y obras de teatro clásico hasta proyecciones cinematográficas, que empezaban a ganar popularidad entre el público. En aquellos años, el Gran Teatro no solo era un lugar de ocio, sino también un reflejo de los cambios culturales que atravesaba España. Familias enteras acudían a sus butacas, convirtiendo cada función en un acontecimiento social que trascendía lo puramente artístico.

La Guerra Civil y la posguerra marcaron un punto de inflexión en su historia. Como ocurrió con tantos otros espacios culturales del país, su actividad se vio condicionada por las circunstancias políticas y económicas. Aun así, el teatro logró mantenerse en funcionamiento, adaptándose a los tiempos y ofreciendo programación acorde a las limitaciones de la época. Esa capacidad de resistencia contribuyó a reforzar su papel como referente cultural en Cáceres.

Con la llegada de la democracia, el Gran Teatro experimentó una profunda transformación. Las instituciones comenzaron a apostar por su recuperación y modernización, conscientes de su valor patrimonial y simbólico. Las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas permitieron actualizar sus instalaciones sin perder el encanto arquitectónico original, combinando tradición y funcionalidad. Gracias a ello, el teatro pudo abrirse a nuevas disciplinas artísticas y acoger propuestas contemporáneas.

En la actualidad, es un espacio dinámico que forma parte esencial de la vida cultural cacereña. Su programación incluye teatro, música, danza y cine, además de festivales y eventos que atraen a visitantes de toda la región. El centenario no solo supone una oportunidad para recordar su pasado, sino también para reivindicar su papel en el presente y su proyección de futuro.

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Los actos conmemorativos previstos a lo largo del año buscan implicar a toda la ciudadanía, con exposiciones, representaciones especiales y actividades divulgativas sobre su historia. Cien años después de su inauguración, el Gran Teatro sigue siendo un lugar donde se encuentran generaciones, historias y emociones, consolidándose como uno de los pilares culturales más queridos de Cáceres.