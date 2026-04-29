El 57% de las empresas extremeñas presenta un riesgo medio o alto en ciberseguridad, según un estudio

La transformación digital avanza con fuerza en Extremadura, pero no siempre al mismo ritmo que la protección frente a las amenazas informáticas. Un estudio realizado en el marco del programa público CIBEREXT revela que el 57% de las empresas extremeñas analizadas presenta un nivel de riesgo medio o alto en ciberseguridad, un dato que enciende las alertas sobre la vulnerabilidad del tejido empresarial regional.

El informe, presentado este martes durante la celebración del Extreme Ciber Summit en Cáceres, dibuja una realidad preocupante: más de la mitad de las compañías necesita reforzar sus sistemas de seguridad digital en un momento en el que los ciberataques aumentan en frecuencia, sofisticación e impacto económico.

Pymes y autónomos, los más expuestos

La radiografía se ha elaborado a partir de una muestra de 118 empresas registradas en la plataforma pública CIBEREXT, integrada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. Precisamente este segmento concentra buena parte de los riesgos, ya que suele disponer de menos recursos técnicos, presupuestarios y humanos para prevenir incidentes.

Los datos concretos reflejan que un 7% de las empresas evaluadas se encuentra en nivel de riesgo alto, mientras que un 50% presenta riesgo medio. Solo el 43% alcanza niveles considerados bajos.

Traducido a la práctica, muchas compañías extremeñas continúan operando con sistemas desactualizados, protocolos insuficientes o una escasa cultura preventiva entre sus plantillas, factores que facilitan fraudes, robos de datos, secuestros informáticos o interrupciones de actividad.

La ciberseguridad ya no es solo cosa de técnicos

Durante la inauguración del encuentro, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, incidió en que la ciberseguridad ha dejado de ser una cuestión reservada a especialistas tecnológicos.

Galería | Así ha sido la bienvenida al Summit Extrema Ciber 2026 en el Helga de Alvear /

“No es solo un asunto de expertos, sino un reto que afecta a toda la sociedad”, señaló, subrayando que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, puede convertirse en objetivo de un ataque.

El mensaje conecta con una realidad cada vez más evidente: la protección digital depende tanto de herramientas tecnológicas como del comportamiento humano. Abrir un correo fraudulento, usar contraseñas débiles o no actualizar programas puede ser suficiente para comprometer una organización.

Respuesta pública ante una amenaza creciente

Frente a este escenario, la Junta de Extremadura impulsa el programa ExtremaCiber como una iniciativa gratuita orientada a empresas y ciudadanos. Según explicó Santamaría, el objetivo es ofrecer soluciones prácticas ante problemas reales en pleno proceso de digitalización regional.

Hasta la fecha, el programa ha prestado ya 50 servicios especializados, entre ellos análisis de vulnerabilidades, diagnósticos de seguridad y pruebas técnicas avanzadas para detectar fallos antes de que lo hagan los ciberdelincuentes.

España, el país más atacado por los ciberdelincuentes en Europa. / PI

Además, el interés empresarial por esta materia continúa creciendo. Más de 100 personas se han inscrito en acciones formativas y el programa específico de capacitación recibió 182 solicitudes para solo 40 plazas disponibles, con más del 80% de resultados positivos entre los participantes.

Una carrera contrarreloj

El estudio deja una conclusión clara: Extremadura digitaliza su economía, pero necesita blindarla con mayor rapidez. Para muchas pymes, la ciberseguridad sigue viéndose como un gasto opcional cuando ya se ha convertido en una inversión imprescindible.

En un mercado cada vez más conectado, donde una incidencia informática puede paralizar ventas, comprometer datos de clientes o dañar la reputación de una marca, protegerse ya no es una opción. El reto para las empresas extremeñas no es si deben actuar, sino si llegarán a tiempo.