Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hosteleríaTesoro de VillanuevaCáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Visita educativa

Alumnos de Derecho y ADE de la UEx conocen el funcionamiento de la Diputación de Cáceres

Los estudiantes han descubierto la dimensión real de la institución y han destacado la importancia de acercar la administración al ámbito educativo

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

La Diputación de Cáceres ha abierto sus puertas a la comunidad universitaria con la visita de alumnos y alumnas de 4º curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Extremadura, en una actividad que ha permitido acercar el funcionamiento de la Institución Provincial a las nuevas generaciones. La recepción estuvo encabezada por la vicepresidenta segunda, Isabel Ruiz Correyero, en el Palacio Provincial.

La institución desde dentro

Durante la jornada, el alumnado pudo conocer de primera mano la estructura, organización y servicios que presta la Diputación, así como los proyectos que desarrolla en la provincia. La visita incluyó también el acceso al Salón de Plenos, donde Ruiz Correyero explicó el funcionamiento de este órgano y el proceso de elección de diputadas y diputados.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

La vicepresidenta destacó la importancia de este tipo de iniciativas para dar a conocer el papel de la administración provincial, especialmente entre quienes se están formando en disciplinas vinculadas al ámbito jurídico y económico.

Una experiencia reveladora para el alumnado

Entre los participantes se encontraba la estudiante Marta Gordo, quien valoró la visita como una oportunidad para descubrir la dimensión real de la institución. "Me he quedado bastante sorprendida porque no me esperaba que la Diputación hiciese tanto por la provincia", afirmó.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar este tipo de actividades en el ámbito educativo. "Sería interesante que tanto en la universidad como en otros centros se explique mejor qué hace la Diputación, porque es una institución muy cercana", señaló, destacando también el carácter accesible que, según indicó, les trasladó la propia vicepresidenta.

Colaboración con la Universidad de Extremadura

Esta actividad se enmarca dentro de la colaboración habitual entre la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx), una relación que en los últimos años se ha materializado en diferentes iniciativas formativas y divulgativas.

Entre ellas destacan las jornadas sobre administración local organizadas conjuntamente con el Máster de Gestión y Administración Local, en las que se abordan los principales retos jurídicos y administrativos de los municipios. Estas sesiones permiten a estudiantes y profesionales conocer casos prácticos y experiencias reales del funcionamiento institucional.

Además, la Diputación ha participado en programas de prácticas formativas para alumnado universitario, facilitando su incorporación temporal a distintos servicios de la institución, lo que les permite adquirir experiencia directa en la gestión pública.

Acercar la administración al ámbito educativo

Otra de las líneas de trabajo ha sido la organización de visitas institucionales y encuentros formativos, como el celebrado este martes, en los que se explica el papel de la Diputación en ámbitos como el desarrollo rural, la asistencia a municipios o la gestión de servicios públicos.

Estas acciones responden a la voluntad de acercar la administración a la ciudadanía joven, fomentando el conocimiento del funcionamiento institucional y promoviendo vocaciones vinculadas al servicio público.

Formación y territorio

Desde la Institución Provincial se insiste en la importancia de fortalecer los vínculos entre el ámbito académico y la administración. Este tipo de iniciativas permiten no solo dar a conocer la labor de la Diputación, sino también mostrar las oportunidades profesionales que ofrece el entorno rural y la gestión pública.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

En este sentido, iniciativas como esta no solo acercan la administración a las aulas, sino que también contribuyen a despertar una mirada más crítica y consciente sobre el papel de las instituciones en la vida diaria.

Noticias relacionadas y más

Entender cómo funciona la Diputación es también entender cómo se construye el territorio, cómo se toman decisiones y cómo se articulan servicios que llegan a cada municipio. Un paso más para que la ciudadanía del futuro no solo conozca su entorno, sino que participe activamente en él.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
  2. Un hombre de 46 años, en estado crítico tras precipitarse a un foso en el polígono de Capellanías de Cáceres
  3. Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
  4. Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
  5. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  6. Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
  7. El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
  8. Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional

Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando

Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando

La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la "paradisiaca" isla de Margarita de Venezuela

La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la "paradisiaca" isla de Margarita de Venezuela

El Novenario de la Virgen de la Montaña encara su día más entrañable con la presentación de los niños nacidos en Cáceres

El Novenario de la Virgen de la Montaña encara su día más entrañable con la presentación de los niños nacidos en Cáceres

Alumnos de Derecho y ADE de la UEx conocen el funcionamiento de la Diputación de Cáceres

Alumnos de Derecho y ADE de la UEx conocen el funcionamiento de la Diputación de Cáceres

'Malospelos', la obra de Dani Broncano presentada en Cáceres, gana el premio a la mejor novela juvenil LGTBIQ+

'Malospelos', la obra de Dani Broncano presentada en Cáceres, gana el premio a la mejor novela juvenil LGTBIQ+

"No saber cuánto ganas es más común de lo que parece": Ascen Torres, contable en Cáceres, revela las claves para evitar errores financieros

"No saber cuánto ganas es más común de lo que parece": Ascen Torres, contable en Cáceres, revela las claves para evitar errores financieros

Cáceres se apaga para celebrar la decimocuarta edición del Festival Plena Moon

Cáceres se apaga para celebrar la decimocuarta edición del Festival Plena Moon

"La prevención debe estar en el día a día": las empresas de Cáceres piden más formación para evitar accidentes tras el suceso en Capellanías

"La prevención debe estar en el día a día": las empresas de Cáceres piden más formación para evitar accidentes tras el suceso en Capellanías
Tracking Pixel Contents