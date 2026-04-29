Alumnos de Derecho y ADE de la UEx conocen el funcionamiento de la Diputación de Cáceres

La Diputación de Cáceres ha abierto sus puertas a la comunidad universitaria con la visita de alumnos y alumnas de 4º curso del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Extremadura, en una actividad que ha permitido acercar el funcionamiento de la Institución Provincial a las nuevas generaciones. La recepción estuvo encabezada por la vicepresidenta segunda, Isabel Ruiz Correyero, en el Palacio Provincial.

La institución desde dentro

Durante la jornada, el alumnado pudo conocer de primera mano la estructura, organización y servicios que presta la Diputación, así como los proyectos que desarrolla en la provincia. La visita incluyó también el acceso al Salón de Plenos, donde Ruiz Correyero explicó el funcionamiento de este órgano y el proceso de elección de diputadas y diputados.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

La vicepresidenta destacó la importancia de este tipo de iniciativas para dar a conocer el papel de la administración provincial, especialmente entre quienes se están formando en disciplinas vinculadas al ámbito jurídico y económico.

Una experiencia reveladora para el alumnado

Entre los participantes se encontraba la estudiante Marta Gordo, quien valoró la visita como una oportunidad para descubrir la dimensión real de la institución. "Me he quedado bastante sorprendida porque no me esperaba que la Diputación hiciese tanto por la provincia", afirmó.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar este tipo de actividades en el ámbito educativo. "Sería interesante que tanto en la universidad como en otros centros se explique mejor qué hace la Diputación, porque es una institución muy cercana", señaló, destacando también el carácter accesible que, según indicó, les trasladó la propia vicepresidenta.

Colaboración con la Universidad de Extremadura

Esta actividad se enmarca dentro de la colaboración habitual entre la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx), una relación que en los últimos años se ha materializado en diferentes iniciativas formativas y divulgativas.

Entre ellas destacan las jornadas sobre administración local organizadas conjuntamente con el Máster de Gestión y Administración Local, en las que se abordan los principales retos jurídicos y administrativos de los municipios. Estas sesiones permiten a estudiantes y profesionales conocer casos prácticos y experiencias reales del funcionamiento institucional.

Además, la Diputación ha participado en programas de prácticas formativas para alumnado universitario, facilitando su incorporación temporal a distintos servicios de la institución, lo que les permite adquirir experiencia directa en la gestión pública.

Acercar la administración al ámbito educativo

Otra de las líneas de trabajo ha sido la organización de visitas institucionales y encuentros formativos, como el celebrado este martes, en los que se explica el papel de la Diputación en ámbitos como el desarrollo rural, la asistencia a municipios o la gestión de servicios públicos.

Estas acciones responden a la voluntad de acercar la administración a la ciudadanía joven, fomentando el conocimiento del funcionamiento institucional y promoviendo vocaciones vinculadas al servicio público.

Formación y territorio

Desde la Institución Provincial se insiste en la importancia de fortalecer los vínculos entre el ámbito académico y la administración. Este tipo de iniciativas permiten no solo dar a conocer la labor de la Diputación, sino también mostrar las oportunidades profesionales que ofrece el entorno rural y la gestión pública.

Estudiantes del Doble Grado Derecho y ADE de la Universidad de Extremadura visitan el Palacio Provincial. / Cedida a El Periódico Extremadura

En este sentido, iniciativas como esta no solo acercan la administración a las aulas, sino que también contribuyen a despertar una mirada más crítica y consciente sobre el papel de las instituciones en la vida diaria.

Entender cómo funciona la Diputación es también entender cómo se construye el territorio, cómo se toman decisiones y cómo se articulan servicios que llegan a cada municipio. Un paso más para que la ciudadanía del futuro no solo conozca su entorno, sino que participe activamente en él.