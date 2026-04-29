Avuelapluma: 18 años celebrando la cultura en Cáceres

El Castillo de la Arguijuela de Abajo de Cácers acogió este miércoles una nueva edición (y ya van 18) de la entrega de los premios del medio Avuelapluma. Estaba previsto que se celebrase en los Jardines del Museo Pedrilla, pero ante la amenaza de lluvia los organizadores han decidido cambiar la ubicación. La cita fue conducida por la periodista Míriam Rodríguez, Aurora Samino Quartet puso la nota musical y no faltaron las intervenciones de Conrado Gómez (CEO de la publicación) y Sergio Martínez (director editorial).

Entre los asistentes, acudieron el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y varios concejales del Equipo de Gobierno de la ciudad; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la consejera y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; o el recién elegido secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina.

Galardonados

Los premios reconocen este año trayectorias destacadas en distintos ámbitos de la cultura, el periodismo y la creación. En cine, la distinción recae en Fátima Lianes, directora y productora al frente de Wild Mind Films, responsable de proyectos como Los 8 de Irak, El Culiacanazo, The Future is Now o la serie Dying Earth, marcados por una mirada contemporánea y proyección internacional.

En el apartado literario, el premio es para Francisco Serrano, autor de novelas como En la costa desaparecida y Perros del desierto, y ganador del Premio Tusquets de Novela 2025 por El corazón revolucionario del mundo. En artes escénicas se reconoce a Memé Tabares, actriz, directora y dramaturga con una amplia trayectoria teatral ligada a compañías y espacios como Karlik Danza, Teatro del Noctámbulo o el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

La música distingue a Chloe Bird, artista vinculada al indie-folk y autora de discos como The Darkest Corners of My Soul, The Light in Between, Flores y Escombros o El surco de los días (2026), donde afianza una voz propia. El Premio de Fotografía "Juan Guerrero" recae en Gervasio Sánchez, referente del fotoperiodismo internacional por trabajos como Vidas Minadas, Desaparecidos o Mujeres de Afganistán.

Por último, el Premio a la Libertad de Expresión reconoce a Julio Núñez, periodista de El País y autor de Padre Pica: Cartografía de un abusador en la Iglesia, una investigación sobre la pederastia en la Iglesia que ha sido galardonada con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Con esta nueva edición, los Premios Avuelapluma reafirman su papel como uno de los principales encuentros culturales de la ciudad, poniendo en valor el trabajo de quienes contribuyen, desde distintos ámbitos, a construir una sociedad más crítica, libre y conectada a través de la cultura.