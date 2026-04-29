Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a oferta las parcelas para casetas de feria que han quedado libres en el recinto ferial y que podrán ser utilizadas durante las ferias de San Fernando de 2026 y 2027. El anuncio ha sido publicado este martes, 28 de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), donde se recoge la relación de espacios disponibles y el procedimiento para solicitarlos.

En concreto, han quedado libres una parcela del grupo de casetas disco, la 8D, y once parcelas del grupo de casetas de animación. Todas ellas forman parte de las licencias de uso común especial previstas para las ferias de San Fernando correspondientes a las anualidades 2026 y 2027.

Cinco días hábiles

El consistorio ha concedido un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP, para que las personas o entidades interesadas puedan presentar su solicitud. La adjudicación se realizará por orden riguroso de presentación en el Registro General, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y administrativos establecidos en el pliego.

El anuncio recuerda que estos espacios pueden adjudicarse directamente al haber quedado desiertos tras el proceso previo, sin necesidad de volver a licitarlos y sin que sea obligatorio mejorar el canon de referencia fijado para cada parcela. No obstante, los adjudicatarios deberán asumir las condiciones económicas y técnicas previstas, entre ellas el depósito de las garantías establecidas, el abono por adelantado de los costes de repercusión del montaje de la carpa y el canon correspondiente.

Requisitos para optar

Los interesados deberán presentar una instancia general en la que indiquen el tipo de caseta solicitada, junto con el depósito de la garantía provisional conforme al modelo de caseta elegido. Además, tendrán que aportar una declaración responsable en la que hagan constar que ni la persona interesada ni la entidad, sus administradores o representantes se encuentran incursos en prohibiciones para contratar.

También deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como no mantener deuda con el Ayuntamiento de Cáceres.

El anuncio, firmado en Cáceres el 24 de abril por el secretario general incluye además un plano de distribución de las casetas en el recinto ferial, donde se identifican las parcelas disponibles para las próximas ediciones de San Fernando.