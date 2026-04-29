La calle con las chimeneas más bonitas de España está en Cáceres

Es seguramente la calle Busquet una de las más hermosas de Cáceres, que conecta la calle Parras con la plaza de Italia y cuyo fallo, por sacarle alguno, es el tráfico que soporta. Una lástima en este entorno donde mejor se representa la protección de las chimeneas tradicionales, aspecto en que el ayuntamiento tiene especial mimo teniendo en cuenta que con ello contribuye a evitar su desaparición, reconociéndolas como parte esencial del paisaje urbano y la arquitectura popular.

Generalmente son alargadas, aunque también se encuentran formas cuadradas y circulares. Se asientan sobre el alero del tejado, rompiendo la horizontalidad de las fachadas blancas y están construidas con los mismos materiales que la edificación, principalmente piedra y ladrillo, a menudo encaladas. Las chimeneas convierten a Busquet en un paisaje único que traslada al paseante a los orígenes más populares de la ciudad.

Busquet debe su nombre, tal como relata el cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, al comerciante Juan Busquet y Soler, oriundo del municipio catalán que llegó a lacapital en el segundo tercio del siglo XVIII para abrir una tienda de tejidos y coloniales en la calle Pintores que le proporcionó la suficiente fortuna como para erigirse en uno de los capitalistas más reconocidos de la ciudad.

Al margen de su actividad comercial, esta familia catalana invierte en el negocio inmobiliario siendo los promotores, a partir de 1768, del Barrio Busquet, situado entre los accesos a Peña Redonda y la calle Parras, muy cerca del barrio Calaff. Una empinada calle de viviendas que ofreció la posibilidad de residencia para muchas familias que hicieron suyo este nuevo barrio cacereño. "Los nuevos barrios erigidos por obra y peculio de los Calaff y los Busquet, suponía el inicio de la superación de una dificultad topográfica que impedía el crecimiento de la ciudad hacia la Peña Redonda. Un relieve abrupto y empinado que había sido durante siglos una barrera infranqueable, en términos de desarrollo urbano", apunta Berrocal.

Se refiere Berrocal a los Calaff, que dan nombre precisamente a una de las calles perpendiculares de Busquet. En las postrimerías del siglo XVIII aparecen por Cáceres los hermanos José y Miguel Calaff, ambos catalanes, nacidos igualmente en el próspero municipio de Copons, partido judicial de Igualada. "Su llegada a Cáceres tiene mucho que ver con el comercio lanero, una actividad que se verá culminada en 1827, cuando Miguel Calaff adquiere el lavadero de lanas de los Barruecos por 340.000 reales a la Condesa de Torrearías, Petra Golfín y Casas".

Fotogalería | La calle Busquet de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Comenta el cronista que al margen del comercio lanero, estos negociantes catalanes "mercadean con todo aquello que les proporcione riqueza; compraventa de cereales, adquisición de lanas, operaciones crediticias, venta de géneros de ultramarinos desde el azúcar hasta el aguardiente, la creación de un colegio de señoritas en el Palacio de la Isla o inversiones inmobiliarias que les llevaron a construir su propio barrio. Las Casas de Calaff estaban situadas en las traseras de la calle Parras. Un barrio con el que estos catalanes irrumpían en el mercado inmobiliario local. La actual calle Calaff sigue siendo un modelo urbano de casas de una sola planta, renovadas casi en su totalidad, que sigue manteniendo la imagen de barrio popular donde se asentaron gentes humildes".

La Peña Redonda

Y añade que la Peña Redonda, donde se ubican ambas barriadas, era una zona de canteras que estaba coronada con una vieja garita de vigilancia que permaneció alzada hasta los años de la Segunda República cuando se construye la actual Torre del Trabajo. Los terrenos donde se edifican los nuevos barrios de los inversores catalanes son el primer intento de ir ganando espacio urbano en una ciudad que mostraba claros síntomas de agotamiento en lo relativo al crecimiento. El Cáceres de 1791 tenía poco más de 7.000 habitantes, en 1818 había bajado el número de habitantes en casi mil personas, con una guerra de por medio. No será hasta mediados del siglo XIX cuando la ciudad de un estirón demográfico significativo que la lleva a contabilizar 14.795 habitantes en 1857.

Rememora Berrocal que en el caso del barrio Busquet, "sabemos que en 1813 tenía 16 viviendas habitadas, todas ellas por población pechera; sirvientes, jornaleros, zapateros, carpinteros, o viudas como Teres ‘La larga’ o Isabel ‘La paraisa’. En cuanto al barrio de Calaff, en 1887 sus 10 viviendas estaban habitadas por 20 familias ente los que predominaban los jornaleros casi de forma exclusiva. Imperando nuevos vecinos venidos de Torremocha, La Cumbre, Monroy o Plasenzuela. Ambos barrios permanecerían intactos durante siglos, hasta que en los inicios del siglo XX se inician las gestiones para ocupar el viejo espacio de la Peña Redonda por las denominadas Casas Baratas".

La importancia de los Calaff y los Busquet la refleja muy bien en sus crónicas Berrocal al contar que a su amparo también se ubicaron en Cáceres otras familias de comerciantes catalanes como Segura, Vilanova, Pujol o Carlés. O que "de su mano llegaron compañías de comercio, nuevos barrios, el nacimiento de la Cámara de Comercio, el primer teatro que tuvo la ciudad, la ascensión al poder concejil de una nueva clase dirigente, así como diferentes aportes que cambiarían para siempre la fisonomía económica local".

A juicio de Fernando Jiménez Berrocal, "encontrar, en pleno siglo XXI, el rastro toponímico que estos catalanes dejaron en Cáceres, es un motivo más que suficiente para interesarnos por el nacimiento del capitalismo comercial y financiero en una ciudad que experimento profundos cambios a partir de la llegada de comerciantes catalanes y ganaderos cameranos que alteraron el apacible contexto socioeconómico que reinaba en la vieja villa desde tiempos inmemoriales".

La calle, hoy

En la actualidad, en la esquina de Ceres con Busquet, Construcciones y Reformas Miguel Ángel está realizando una limpieza de fachada a la altura del número 11, un punto desde el que se divisa la ciudad monumental en todo su esplendor. Una de sus bocacalles es San Fermín, en cuyo número 1 aparece la típica casa cacereña con chimenea que ha sido rehabilitada de forma ciertamente acertada, con un toque moderno, sin peder su esencia.

Digno de mención es también el número 28, por su terraza preciosa convertida en un espectacular mirador. En la calle, además, la marca La Casina tiene dos apartamentos turísticos, uno en el numero 26A y otro en el 1. Están a seis minutos a pie de la Iglesia Concatedral de Santa María y ofrece alojamiento con aire acondicionado, balcón y wifi gratis. Las unidades tienen vistas a la ciudad y cuentan con zona de estar, lavadora, cocina totalmente equipada con nevera, y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo.

La otra cara es la del 24, que requerería una reforma, como la que se está haciendo en el 16, en la esquina con la calle Calaff, donde tenemos un precioso edificio por un lado y, por otro, una preciosa casa en forma semicircular donde hay otro apartamento turístico.Destaca también la rejería de la casa del número 8, la belleza del número 6A, los escudos, la azulejería... Un gusto para los ojos.

En el enlace con la calle Parras hay un pequeño arandel de gran sabor popular, otro apartamento turístico en el número 6 y una gran casa, en la esquina con Parras 20 que está en venta en busca de nuevos dueños que le devuelvan el esplendor del pasado.