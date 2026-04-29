Nuestro pasado
De los cambios parroquiales de 1959 al adiós a Pedro Tovar en Cáceres
La renovación de parroquias en 1959 marcó el inicio de la trayectoria de Pedro Tovar, fallecido en 2022 tras décadas de servicio
En 1959, la diócesis de Cáceres acometió una renovación en varias de sus parroquias con la incorporación de nuevos sacerdotes. En el mes de enero de aquel año, Vicente Castro Barrio fue designado párroco de San Mateo, Antonio Suárez Madruga asumió la parroquia del Espíritu Santo y Emeferio Hierro Martín se hizo cargo de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Un mes más tarde, en febrero, Pedro Tovar Domínguez pasó a ejercer como cura en Aldea Moret, iniciando así una larga trayectoria pastoral en la provincia.
Último adiós al sacerdote
Décadas después, el 25 de junio de 2022, falleció el sacerdote Don Pedro Tovar Domínguez, cuya vida estuvo estrechamente vinculada al servicio religioso en distintas localidades cacereñas. Había sido ordenado sacerdote el 11 de junio de 1949 y, a lo largo de su ministerio, desempeñó su labor como párroco en San Vicente de Alcántara, así como en Aldea Moret y en la iglesia de Santiago el Mayor, en Cáceres. Además, ejerció como capellán del Santuario de Nuestra Señora de la Montaña. Tras su fallecimiento, el velatorio quedó instalado en el Tanatorio San Pedro de Alcántara. La misa funeral se celebró el domingo 26 de junio, a las 9.30 horas, en la iglesia de Santiago el Mayor, donde familiares, fieles y conocidos le dieron su último adiós.
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