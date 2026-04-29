Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Cuando se produce el encuentro: cosas del amor"

Algo forja a la realidad a ser como es; en ocasiones pensamos que son los dioses los que mueven los hilos de ella misma; otras las variables -miles de ellas- que interactúan hasta conformar una u otra actitud, uno u otro sentimiento. Incluso podemos pensar que todo está escrito desde el principio, ese momento mágico en el que ya nacemos sin estar.

Mi mente ha vacilado por uno y otro recorrido, desde los dioses creadores del guion a la lógica científica de lo que entendemos como cultura. Hoy, sin embargo, centro la atención en aquello que partiendo del hombre y de los dioses sobrepasa a ambos; no puedo entender la extraordinaria conexión que se produce en nosotros de no mediar algo más grande que el propio hombre y los dioses creadores del mismo.

Estos parecen ser los porteadores de uno de los universos posibles en los que nos movemos con la consciencia del ahora, este ahora que se hace grande, más grande si cabe, a las 24 horas para comenzar de cero el día siguiente. Recreamos la realidad –esa nuestra- a través de escasos signos dibujados en la mente de cada uno. Nos dejamos mover y mis manos y las tuyas comparten la energía de este universo que se hace posible al quererlo nosotros. Se hace posible con apenas un poquito de energía que nos cedemos mutuamente. ¿No te parece un milagro al alcance de muy pocos dioses? Será que ellos tampoco lo entienden y lo delegan a esa otra grandeza que parece ser la suma de las todas las posibilidades que tiene la realidad, una de ellas esta que se nos crea casi de la nada.

Existimos no tan solo porque decidimos, si no más bien porque existe el milagro de la lógica más nítida que envuelve la vida y que tú y yo, mi amor, somos fiel reflejo. Sea como fuere lo vivo como enigma y como privilegio, el estar vivo junto a ti. El haber dejado la soledad de las tierras frías para arroparme desde tus cálidas entrañas, las mismas que dibujando tu rostro reflejan el mío. Nada queda al desamparo desde este ropaje de reyes engalonado, nada queda fuera de la lógica del tiempo, la misma que nos colorea en lo que llamamos distancia sin ser. Quiero recrearme en este instante que siendo grande desde siempre aterriza en él mi pensamiento para conformarle como único y densamente eterno, ya sin tiempo, principio de lo que existe. Únicamente principio, en él, nosotros.