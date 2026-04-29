La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la "paradisiaca" isla de Margarita de Venezuela

Arelis Albino llegó a Cáceres desde la isla de Margarita, en Venezuela, hace cuatro años. Lo hizo con sus dos hijas, empujada por la situación económica y la inseguridad de su país, pero también con una red familiar ya asentada en la ciudad. Ahora ha dado un paso más: ha reabierto el Bar del Barrio, en la calle Reyes Huertas, un local conocido antes como el antiguo Leoncio y al que quiere darle una segunda vida.

El negocio está abierto desde diciembre y Arelis lo resume con una frase sencilla: "Vamos bien, paso a paso". Trabaja con su sobrina Karely, con quien ya coincidió en el establecimiento ChefPan, donde ella estuvo dos años en cocina hasta el cierre del establecimiento. Allí aprendió un oficio al que nunca se había dedicado antes y que ahora le ha abierto la puerta de su propio proyecto.

Arepas, tequeños y cañas

El Bar del Barrio mantiene una carta de raciones tradicionales, con calamares, bacalao a la dorada o solomillo, pero también ha incorporado pequeños guiños venezolanos como las arepas y los tequeños. Arelis reconoce que no se ha centrado todavía en una cocina plenamente venezolana porque trabaja prácticamente sola y ese tipo de elaboración requiere mucho tiempo.

Entre semana funcionan los desayunos, las raciones y la hora de las cañas. Los fines de semana espera que el movimiento crezca, sobre todo con la llegada del verano y la posibilidad de sacar la terraza. Su clientela, cuenta, mezcla vecinos españoles, trabajadores de la zona y muchos extranjeros y latinos.

Una nueva etapa

Arelis señala que "el local arrastra una fama anterior complicada", pero no se esconde. Ha escuchado a los clientes hablar del pasado y cree que esa imagen se puede cambiar con tiempo, trabajo y constancia. "Se puede lograr, aunque cueste", sostiene.

Su historia también es la de muchas personas migrantes que empiezan de nuevo lejos de casa. En Venezuela mantiene parte de su familia, aunque no se plantea regresar a vivir allí mientras la situación siga igual. La isla de Margarita, dice, es "un paraíso", pero ahora su vida está en Cáceres, con sus hijas escolarizadas y un bar que empieza a levantar cabeza.

El Bar del Barrio no es solo una reapertura. Es el intento de una mujer venezolana por hacerse un hueco en una calle de Cáceres, con una persiana levantada, una barra encendida y la paciencia de quien sabe que las cosas importantes casi nunca salen de golpe.