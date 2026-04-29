Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hosteleríaTesoro de VillanuevaCáceres barrio a barrioSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Latinos en Cáceres

La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la "paradisiaca" isla de Margarita de Venezuela

La venezolana Arelis Albino reabre el Bar del Barrio en Cáceres tras cuatro años en la ciudad, ofreciendo una gastronomía que combina raciones tradicionales con toques de su país de origen

La empresaria venezolana Arelis Albino, tras la barra del bar del Barrio.

La empresaria venezolana Arelis Albino, tras la barra del bar del Barrio. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Arelis Albino llegó a Cáceres desde la isla de Margarita, en Venezuela, hace cuatro años. Lo hizo con sus dos hijas, empujada por la situación económica y la inseguridad de su país, pero también con una red familiar ya asentada en la ciudad. Ahora ha dado un paso más: ha reabierto el Bar del Barrio, en la calle Reyes Huertas, un local conocido antes como el antiguo Leoncio y al que quiere darle una segunda vida.

El negocio está abierto desde diciembre y Arelis lo resume con una frase sencilla: "Vamos bien, paso a paso". Trabaja con su sobrina Karely, con quien ya coincidió en el establecimiento ChefPan, donde ella estuvo dos años en cocina hasta el cierre del establecimiento. Allí aprendió un oficio al que nunca se había dedicado antes y que ahora le ha abierto la puerta de su propio proyecto.

Arepas, tequeños y cañas

El Bar del Barrio mantiene una carta de raciones tradicionales, con calamares, bacalao a la dorada o solomillo, pero también ha incorporado pequeños guiños venezolanos como las arepas y los tequeños. Arelis reconoce que no se ha centrado todavía en una cocina plenamente venezolana porque trabaja prácticamente sola y ese tipo de elaboración requiere mucho tiempo.

Entre semana funcionan los desayunos, las raciones y la hora de las cañas. Los fines de semana espera que el movimiento crezca, sobre todo con la llegada del verano y la posibilidad de sacar la terraza. Su clientela, cuenta, mezcla vecinos españoles, trabajadores de la zona y muchos extranjeros y latinos.

Una nueva etapa

Arelis señala que "el local arrastra una fama anterior complicada", pero no se esconde. Ha escuchado a los clientes hablar del pasado y cree que esa imagen se puede cambiar con tiempo, trabajo y constancia. "Se puede lograr, aunque cueste", sostiene.

Su historia también es la de muchas personas migrantes que empiezan de nuevo lejos de casa. En Venezuela mantiene parte de su familia, aunque no se plantea regresar a vivir allí mientras la situación siga igual. La isla de Margarita, dice, es "un paraíso", pero ahora su vida está en Cáceres, con sus hijas escolarizadas y un bar que empieza a levantar cabeza.

Noticias relacionadas y más

El Bar del Barrio no es solo una reapertura. Es el intento de una mujer venezolana por hacerse un hueco en una calle de Cáceres, con una persiana levantada, una barra encendida y la paciencia de quien sabe que las cosas importantes casi nunca salen de golpe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco vehículos implicados en un accidente en la A-66, que obligó a cortar el tráfico en sentido sur a su paso por Cáceres
  2. Un hombre de 46 años, en estado crítico tras precipitarse a un foso en el polígono de Capellanías de Cáceres
  3. Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
  4. Lateral desembarca en Cáceres con su primer restaurante: pinchos, brunch, cócteles y una gran terraza ajardinada de lujo en San Pedro de Alcántara
  5. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  6. Las tostadas Premium de Cáceres para darte un desayuno como un rey de la Reconquista
  7. El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
  8. Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional

Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando

Cáceres busca caseteros para completar las dos próximas ferias de San Fernando

La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la "paradisiaca" isla de Margarita de Venezuela

La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la "paradisiaca" isla de Margarita de Venezuela

El Novenario de la Virgen de la Montaña encara su día más entrañable con la presentación de los niños nacidos en Cáceres

El Novenario de la Virgen de la Montaña encara su día más entrañable con la presentación de los niños nacidos en Cáceres

Alumnos de Derecho y ADE de la UEx conocen el funcionamiento de la Diputación de Cáceres

Alumnos de Derecho y ADE de la UEx conocen el funcionamiento de la Diputación de Cáceres

'Malospelos', la obra de Dani Broncano presentada en Cáceres, gana el premio a la mejor novela juvenil LGTBIQ+

'Malospelos', la obra de Dani Broncano presentada en Cáceres, gana el premio a la mejor novela juvenil LGTBIQ+

"No saber cuánto ganas es más común de lo que parece": Ascen Torres, contable en Cáceres, revela las claves para evitar errores financieros

"No saber cuánto ganas es más común de lo que parece": Ascen Torres, contable en Cáceres, revela las claves para evitar errores financieros

Cáceres se apaga para celebrar la decimocuarta edición del Festival Plena Moon

Cáceres se apaga para celebrar la decimocuarta edición del Festival Plena Moon

"La prevención debe estar en el día a día": las empresas de Cáceres piden más formación para evitar accidentes tras el suceso en Capellanías

"La prevención debe estar en el día a día": las empresas de Cáceres piden más formación para evitar accidentes tras el suceso en Capellanías
Tracking Pixel Contents