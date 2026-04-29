El empresario Javier Cardenal inaugura Dehesa Craft Beer el 7 de mayo en la calle Amberes de Cáceres

De La Vieja Dehesa a Dehesa Craft Beer. El nuevo local de gastronomía de la calle Amberes, en la esquina con la calle Pisa empieza a tomar forma y su inauguración está al caer de la mano del reconocido empresario de hostelería Javier Cardenal, quien junto a su equipo ya ultima de los detalles para un momento muy especial en el que celebrará una nueva etapa llena de sabor, ilusión y buena compañía. La fecha prevista, el próximo 7 de mayo (jueves) de ocho de la tarde a 22.30 horas. En el listado de invitados: la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de una selección de las mejores cervezas del establecimiento, con distintas variedades y estilos pensados para todos los gustos. "Será una ocasión perfecta para reencontrarnos, descubrir novedades y brindar juntos por lo que está por venir", apunta Cardenal.

El local está situado en los bajos del Edificio Miragredos, número 4, en el corazón del barrio cacereño de Cabezarrubia, un lugar en expansión gastronómica y de ocio afianzada en la capital. La calle Amberes es una de las más prósperas y concurridas en el plano hostelero. En la zona se agolpan negocios de reciente creación, como Avalon, que abrió en las Navidades de 2024 de la mano de Gonzalo García. El espectacular local se divide en dos partes, la cafetería-tapería, decorada con plantas naturales y que dispone mobiliario en madera y mimbre en la que puen repartirse 60 personas. A ella se añade el gastrobar en un magnífico salón de 25 personas.

La Reina

No se queda atrás La Reina, que abrió el año pasado y que se ha convertido en otro de los referentes de la nueva movida. Su propuesta combina coctelería elaborada, música seleccionada y una atmósfera pensada tanto para tardes tranquilas como para noches completas. El local ofrece desde mojitos, negronis y bloody marys hasta creaciones propias con sello de la casa, acompañados por ibéricos de bellota y conservas premium. Su diseño, cuidado al detalle, busca generar un espacio inclusivo donde conviven diferentes generaciones y perfiles.

Charlotte es otro de los míticos del barrio. El local que en su origen fue el Bar La Colmena es hoy un punto de referencia en desayunos y comidas y está completamente afianzado en el tardeo. La hostelería continúa triunfando en la calle Amberes con otros dos negocios, como la coqueta Zeri's Bakery, más dedicada al desayuno, dulces y café o el Café Burgos, de los más antiguos del barrio, que ofrece desayunos, cafés, panadería, pastelería y prensa.

La hostelería vive en España un movimiento constante de persianas que bajan y otras que se levantan. Mientras bares, restaurantes y cafeterías echan el cierre tras pocos años de actividad, otros negocios apuestan por abrir en el mismo entorno, a veces incluso en el mismo local. Lejos de ser una contradicción, este vaivén refleja las tensiones, oportunidades y transformaciones de uno de los sectores clave de la economía española.

En la misma calle de la antigua Vieja Dehesa, la panadería y bar cafetería Chefpan sirvió sus últimas cañas la pasada Navidad , pero el local ya tiene relevo de la mano de la Sociedad Grupo Ponzano Hostelería e Inversión, según confirmaba a este diario uno de los creadores del proyecto, el empresario de hostelería Isaac Amaya. Chefpan será a partir del próximo mes de mayo un gastrobar que se llamará Ponzano y que trabajará toda la franja horaria desde los desayunos hasta las copas, aunque se centrará en el tardeo emergente.

No faltarán los conciertos, los djs, y las sobremesas que se alargarán con la intención de que el cliente no busque otro establecimiento para tomar la primera o la segunda copa sino que la estancia en Ponzano se prolongue. Las obras comenzarán dentro de 10 o 15 días gracias a un proyecto diseñado por la empresa ARC y que llevará a efecto la constructora Kualitex. El local se somete ya a una remodelación integral ("quedará piedra sobre piedra como se suele decir", explica Amaya) y el resultado será el de un local versátil, en la línea de los que existen en Madrid, con cristalería en negro, combinando con los blancos y madera wengué. Tendrá luces y ambiente calidos. Todo ello, incluso antes de su apertura, apunta a que será un éxito.

Sotogrande

Ponzano es solo la primera parte de este proyecto, porque la sociedad ha adquirido también el local que Chefpan dedicaba al almacén y lo dividirá en dos para montar otro establecimiento, que se llamará Sotogrande y que se centrará en el verano, estación en la que está prevista su apertura. En definitiva, se trata de dos locales simétricos que suman 200 metros cuadrados cada uno (400 en total) y que estarán perfectamente diferenciados.