La Feria del Libro de Cáceres reúne este miércoles a la UEx y a autores extremeños en Cánovas

El Paseo de Cánovas vuelve a convertirse este miércoles en punto de encuentro para lectores, autores, investigadores y editores con motivo de la Feria del Libro de Cáceres. La programación del día arranca a las 11.00 horas con un bloque protagonizado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, que llevará a la feria una selección de novedades vinculadas a la investigación y la divulgación.

La apertura correrá a cargo de Jesús Conde Fuentes, adjunto al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y director del Servicio de Publicaciones de la UEx. En ese primer tramo de la mañana se anunciará también el fallo del jurado del Premio Ópera Prima Ana Holgado 2025 y se entregarán los diplomas a los galardonados.

A partir de las 11.15 horas comenzarán las presentaciones universitarias. La primera será "La microbiota intestinal. Historia de una batalla por la supervivencia", de Javier Blanco Blanco, una obra que aborda desde la divulgación científica el papel de la microbiota y su relación con la salud.

Investigación joven y literatura

La programación continuará a las 11.40 horas con la presentación del "Catálogo de investigación joven en el marco de la Alianza EU GREEN", de Dolores Gallardo y Raquel Pérez. Este proyecto europeo será presentado por Jesús Díaz Álvarez y permitirá acercar al público cacereño una línea de trabajo centrada en la investigación joven dentro del ámbito universitario.

A las 12.05 horas será el turno de "El descenso a los infiernos en la literatura en español", de Francisco Luis López-Arza García-Mora, una propuesta que se adentra en uno de los grandes motivos simbólicos de la tradición literaria. La mañana seguirá a las 12.55 horas con "Vivir más, vivir mejor. Envejecer saludablemente en Extremadura", de María del Rocío Jerez Barroso, Cristina Carrasco Romero y Ana Beatriz Rodríguez Moratinos.

Ese título introduce en la feria una cuestión muy ligada al presente de la región: el envejecimiento, la calidad de vida y los retos sociales y sanitarios que afronta una comunidad como Extremadura, con una población cada vez más envejecida y dispersa en el territorio.

Jaras, jarales y paisaje extremeño

El bloque universitario de la mañana se completará a las 13.20 horas con la presentación de "Jaras y jarales de Extremadura", de Miguel Ángel Rodríguez Chamorro y Julio Herrera Alonso. La obra incorpora a la programación una mirada vinculada al territorio, la botánica y el paisaje, en una comunidad donde la naturaleza forma parte esencial de la identidad cultural y patrimonial.

Con esta agenda, la Universidad de Extremadura aprovecha la feria cacereña para mostrar la amplitud de su producción editorial, desde la ciencia y la salud hasta los estudios literarios, los proyectos europeos y la divulgación sobre el medio natural.

Poesía y narrativa por la tarde

La actividad regresará por la tarde a las 18.30 horas con la presentación de "Poesía especular", de Julio César Galán, que estará acompañado por Carlos Katan y Marco Antonio Núñez. La firma de ejemplares está prevista a las 19.15 horas.

A las 19.30 horas se presentarán "Escribir la herencia", de Concepción Andrada, y "El baile de la naranja", de Carmen Hernández Zurbano. Ambas autoras estarán acompañadas por Sandra Benito y firmarán ejemplares a partir de las 20.30 horas.

La jornada consolida así al Paseo de Cánovas como uno de los espacios culturales centrales de la primavera cacereña. Entre casetas, presentaciones y encuentros con autores, la Feria del Libro de Cáceres mantiene su papel como escaparate para la creación literaria, la edición universitaria y la conversación cultural en la ciudad.