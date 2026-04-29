"No saber cuánto ganas es más común de lo que parece": Ascen Torres, contable en Cáceres, revela las claves para evitar errores financieros

Ascen Torres es una profesional especializada en la gestión financiera para emprendedoras en Cáceres. Se formó en Administración y Dirección de Empresas en esta misma ciudad y continuó ampliando su preparación en Badajoz. Desde la finalización de su máster, acumula más de una década de experiencia trabajando en empresas de Extremadura, principalmente en Cáceres, donde ha desempeñado funciones como administrativa y contable.

En esta ocasión, ha sido entrevistada por nuestro periódico para conocer de primera mano cuáles son los problemas más habituales a los que se enfrentan las emprendedoras en Cáceres.

Un nuevo modelo de trabajo

"Siempre me han gustado los números. Llegó un momento en mi vida en el que, debido a la dificultad de conciliar la vida familiar hoy en día, junto con otros motivos personales, decidí dar el paso y emprender. Opté por trasladar la experiencia que había adquirido durante años trabajando en oficinas de distintas empresas a un modelo de trabajo desde casa. De este modo, puedo ayudar a distintos negocios en su gestión financiera sin necesidad de estar físicamente en sus instalaciones ni de cumplir con una jornada laboral tradicional de 40 horas".

Por otro lado, Torres destaca que, en las primeras etapas, los emprendedores suelen asumir todas las áreas de su negocio. Sin embargo, a medida que la empresa crece y aumenta la facturación, resulta insostenible que una sola persona pueda gestionar correctamente todas las responsabilidades.

La importancia de delegar las finanzas

En este contexto, subraya la importancia de delegar áreas clave como las finanzas, el control de la facturación y la gestión del dinero si se quiere mantener un control adecuado del negocio. Es precisamente en ese punto donde entra su labor como profesional, ofreciendo apoyo especializado para garantizar una gestión financiera eficiente. "Trabajo con negocios y profesionales para que puedan entender y organizar mejor sus finanzas. Mi objetivo es que tengan una visión clara de la situación real de su empresa: cuánto ingresan, qué gastos tienen y cómo evoluciona su actividad. Muchas veces, esa falta de claridad viene de no llevar un seguimiento adecuado de los números. Ahí es donde aporto mi experiencia como contable, ayudando a estructurar y ordenar toda esa información para que puedan tomar decisiones con mayor seguridad".

Negocios que avanzan sin rumbo

En cuanto a los problemas más habituales a los que se enfrentan los emprendedores en la actualidad, la experta señala que uno de los principales surge cuando el negocio comienza a crecer. En ese momento, el empresario dispone de cada vez menos tiempo para atender todas las áreas, especialmente la financiera. Esta falta de dedicación a los números suele traducirse en una ausencia de planificación económica, lo que puede derivar en decisiones poco acertadas. Como consecuencia, muchos negocios terminan funcionando sin una visión clara de su situación real, centrados únicamente en el día a día y en facturar, pero sin conocer con precisión la evolución y la salud de su actividad.

Claves básicas para empezar como autónomo

Por último, la experta ofrece dos recomendaciones clave dirigidas a quienes inician su actividad como autónomos. "Cuando una persona se da de alta como autónomo, lo primero que suele hacer es contratar una asesoría, y eso está muy bien. Pero además de eso, es fundamental organizar bien las cuentas bancarias. Yo siempre recomiendo tener cuatro: dos para la actividad profesional y dos para el ámbito personal. Uno de los errores más habituales es seguir utilizando la cuenta personal para todo y acabar mezclando ingresos y gastos. Esto dificulta mucho el control financiero, cuando hoy en día los bancos ofrecen opciones muy accesibles para separar ambas áreas. También es clave reservar una parte de los ingresos para los impuestos, para evitar sorpresas. Por otro lado, otro fallo frecuente es no asignarse un salario. Aunque al principio pueda resultar complicado, es importante establecer una cantidad fija, como si fuera una nómina, para mantener una buena organización y estabilidad económica".