A juicio una mujer acusada de desviar 39.900 euros de la cuenta de sus hermanos con discapacidad en Plasencia

La Fiscalía solicita tres años y siete meses de prisión para una mujer acusada de desviar 39.908,33 euros de la cuenta familiar de sus dos hermanos con discapacidad en Plasencia, de la que era gestora como guardadora de hecho. El caso será enjuiciado este mes de mayo por la Audiencia Provincial de Cáceres, al considerar el Ministerio Público que actuó con ánimo de enriquecimiento ilícito y aprovechando su posición de confianza.

Sus dos hermanos presentan grados elevados de dependencia y no podían administrar por sí mismos sus recursos

Según el escrito de acusación, los hechos se sitúan entre mayo de 2020 y marzo de 2023, cuando la procesada asumió la gestión económica tras el deterioro cognitivo de su madre, posteriormente fallecida. Sus dos hermanos presentan grados elevados de dependencia y no podían administrar por sí mismos sus recursos. Uno de ellos, con un 75% de discapacidad y grado III de dependencia, reside desde 2013 en el centro residencial PLACEAT de Plasencia, mientras que el otro convivía con la madre hasta su fallecimiento.

Transferencias y retiradas continuadas

La acusada, con acceso a la cuenta bancaria familiar, habría realizado transferencias injustificadas por valor de 13.118,33 euros a cuentas propias y a otra a nombre de su hija. A ello se suman reintegros en efectivo por 26.790 euros, efectuados de forma reiterada en cajeros durante meses.

Para la Fiscalía, estas operaciones carecían de justificación y se realizaron sin consentimiento, provocando un expolio de los recursos familiares. Como consecuencia, los perjudicados no pudieron afrontar con normalidad gastos básicos de manutención y suministros.

Delito continuado y atenuante

El Ministerio Público califica los hechos como un delito continuado de apropiación indebida, en concurso con un delito de administración desleal, ambos con abuso de relaciones personales, y considera a la acusada autora de los mismos.

No obstante, aprecia la concurrencia de una atenuante analógica por afectación mental, al constar que la procesada tiene reconocido un grado de discapacidad.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una multa de siete meses, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas procesales.

Responsabilidad civil

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que la acusada indemnice a sus hermanos con 39.908,33 euros, cantidad correspondiente al dinero presuntamente defraudado y no recuperado, más los intereses legales.

Asimismo, interesa la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar las cantidades mediante la imposición de fianza, con el objetivo de garantizar el eventual pago de la indemnización en caso de sentencia condenatoria.