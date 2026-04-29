La Junta de Extremadura paraliza la licitación del aeródromo de Cáceres tras un recurso de ingenieros aeronáuticos

La Junta de Extremadura ha suspendido de forma cautelar la licitación del contrato para redactar el proyecto constructivo del futuro aeródromo de uso restringido de Cáceres. La decisión llega después de que el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España haya presentado un recurso especial contra los pliegos del expediente, al considerar que las titulaciones exigidas al equipo encargado de elaborar el proyecto no se ajustan al contenido técnico del contrato.

La resolución, firmada por la Secretaría General de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, deja en pausa el procedimiento hasta que se resuelva el recurso. El plazo para presentar ofertas finalizaba inicialmente el 27 de abril a las 15.00 horas, pero la Junta ha optado por frenar la adjudicación para garantizar la eficacia de la resolución que dicte la Comisión Jurídica de Extremadura.

El proyecto

El contrato suspendido tenía como objetivo la redacción del proyecto constructivo y toda la documentación necesaria para tramitar la autorización de establecimiento del aeródromo. El pliego sitúa la actuación en el oeste de Cáceres, en las parcelas 16, 17, 18 y 19 del polígono 19 del término municipal, a unos nueve kilómetros por carretera del núcleo urbano.

Carlos Gil

La alternativa elegida procede de un estudio de viabilidad encargado en 2023 a la empresa Aertec. Ese análisis concluyó que la opción mejor valorada era la A13, correspondiente a Malpartida de Cáceres, con 53 puntos, por delante de Albalá-Valdefuentes, Alcuéscar y Aldea del Cano. El documento destaca que la nueva variante de Malpartida reforzaría la accesibilidad al futuro aeródromo.

Pista, hangares y helisuperficie

El diseño previsto no contempla aviación comercial de pasajeros. El pliego define una infraestructura de uso restringido destinada a aviación general, privada y deportiva, vuelos con ultraligeros, vuelos turísticos, operaciones sanitarias y emergencias. La instalación incluiría una pista principal, calle de rodaje, plataforma de estacionamiento, hangares, edificio de usos comunes, pista para vuelo a vela, pista de aeromodelismo y una helisuperficie para emergencias.

El documento técnico también prevé ayudas visuales a la navegación, manga de viento, señalización horizontal y vertical, servicios de salvamento y extinción de incendios, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, depósito de combustible, accesos viarios y zonas de aparcamiento.

El punto conflictivo

El foco del recurso está en el equipo profesional exigido. El pliego establece un mínimo de cuatro técnicos con perfiles de ingeniería aeronáutica, ciencias ambientales, ingeniería de caminos o civil e ingeniería industrial. Además, uno de los integrantes actuaría como director del equipo e ingeniero autor de los documentos del proyecto.

El Colegio de Ingenieros Aeronáuticos sostiene que esas exigencias no son adecuadas para el objeto del contrato, según recoge la resolución de suspensión. La Junta no entra aún a resolver el fondo del asunto, pero acepta paralizar el procedimiento como medida cautelar hasta que haya una decisión definitiva.

Tramitación larga

El contrato tenía un plazo de ejecución de 34 meses desde la formalización. Durante ese periodo, la empresa adjudicataria debía elaborar el proyecto constructivo, los estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, ambientales, acústicos, arqueológicos y de seguridad operacional, además de acompañar la tramitación ambiental y aeronáutica.

La autorización del aeródromo todavía tendría que superar varios filtros: compatibilidad del espacio aéreo, evaluación de impacto ambiental, informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y autorización final de establecimiento. Por ahora, todo queda detenido a la espera de que se resuelva el recurso.