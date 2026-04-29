'Malospelos', la obra de Dani Broncano presentada en Cáceres, gana el premio a la mejor novela juvenil LGTBIQ+

El escritor emeritense Dani Broncano ha sido galardonado con el 'I Premio Tinta y Pluma a Mejor Novela Juvenil LGTBIQ+' por su obra Malospelos, en el marco de un certamen que alcanza en 2026 su tercera edición e incorpora por primera vez esta nueva categoría dedicada a la literatura juvenil.

El jurado de 'Tinta y Pluma', un proyecto literario impulsado por la asociación oliventina Limbo Cultura en colaboración con las diputaciones de Cáceres y Badajoz, ha reconocido una obra que destaca por su frescura narrativa, autenticidad y su aportación a la representación de la diversidad en el ámbito juvenil.

Identidad y diversidad en el entorno rural

Malospelos aborda la construcción de la identidad y la diversidad afectivo-sexual desde una perspectiva cercana, situando la historia en un entorno rural e intergeneracional. La novela, editada por ‘Kabo&Bero’ en colaboración con la asociación It Gets Better España, cuenta además con una tercera edición próxima a su publicación, lo que refuerza su buena acogida entre el público. El jurado ha valorado especialmente la honestidad y sensibilidad del relato, características que permiten conectar de forma directa con los lectores más jóvenes. Este reconocimiento se suma al 'Premio Todo Mejora 2025', que también recibió Broncano en la pasada edición de este certamen literario.

Un reconocimiento a la literatura LGTBIQ+

La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 30 de abril a las 9.00 horas, durante un desayuno en el Hotel Las Tres Campanas de Badajoz. El acto estará presentado por la drag queen pacense Arantxa Castilla-La Mancha y servirá para poner en valor el compromiso de 'Tinta y Pluma' con la promoción de historias que fomentan la visibilidad, la diversidad afectivo-sexual y la inclusión del colectivo LGTBIQ+.