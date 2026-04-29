El Novenario de la Virgen de la Montaña encara su día más entrañable con la presentación de los niños nacidos en Cáceres

La Virgen de la Montaña de Cáceres encara este miércoles 29 de abril una de las jornadas más emotivas de su estancia en la ciudad. La concatedral de Santa María acogerá a partir de las 16.30 horas la tradicional presentación de los niños nacidos durante el año a la patrona, un acto especialmente familiar y esperado dentro del calendario del Novenario.

La cita reúne cada año a padres, madres y familiares que acuden con los recién nacidos para ponerlos ante la imagen de la patrona de la ciudad, en una celebración marcada por la devoción, la emoción contenida y el vínculo que la ciudad mantiene con su patrona. Será uno de los momentos más entrañables de estos días, en los que la Cacereña Bonita vuelve a concentrar buena parte de la vida religiosa y social de Cáceres.

Una tarde también solidaria

La jornada no se limitará al acto de presentación de los niños. También tendrá un marcado carácter solidario con la celebración de una campaña de donación de sangre, que se desarrollará entre las 17.30 y las 21.30 horas en el Palacio Episcopal. La iniciativa se organiza en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre "San Pedro de Alcántara".

En ese mismo espacio se llevará a cabo además una recogida de alimentos no perecederos en colaboración con el Banco de Alimentos de Cáceres. De este modo, la programación vinculada a la Virgen de la Montaña suma a la devoción una llamada a la solidaridad, con dos campañas orientadas a ayudar a quienes más lo necesitan.

El manto

Este martes, la Virgen de la Montaña ha portado uno de los mantos más antiguos de su colección. Se trata del número 10, de raso verde bordado al realce con hilo de plata, ramas de hojas y frutos y gran cenefa con áncoras y salvavidas. Fue donado por Petra Fernández Trejo en el año 1902.

La presencia de la patrona en la concatedral de Santa María continúa así con una agenda que combina tradición, participación ciudadana y compromiso social. El miércoles será una jornada especialmente simbólica, con los más pequeños como protagonistas ante la Virgen de la Montaña y con el Palacio Episcopal convertido en punto de encuentro para la donación y la ayuda.