El operario de paquetería sigue en la UCI de Cáceres tras grave caída en el trabajo

Más de 24 horas después del incidente ocurrido en una empresa de paquetería del polígono industrial Las Capellanías de Cáceres, el trabajador herido continúa en estado crítico. El hombre, de 46 años, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres con un traumatismo craneoencefálico severo, según han confirmado a este diario fuentes de su entorno laboral.

El suceso se produjo este martes por la mañana, cuando el operario se encontraba manejando un toro mecánico para cargar paquetería en un camión. Según la versión trasladada por los bomberos del Sepei de Cáceres, una rueda del vehículo se habría salido del vial en una rampa, provocando una caída lateral a distinto nivel desde una altura aproximada de 1,20 metros.

Visita

Sus compañeros de trabajo pudieron acudir en la tarde del martes al hospital para interesarse por su estado. "Esperamos que todo vaya a mejor en los próximos días. Ha pasado su primera noche en la UCI y no sabemos más novedades. Ojalá se recupere cuanto antes. Está a la espera de una posible intervención, pero no sabemos cuándo podrá efectuarse", han señalado.

Ángel García Collado

El gerente de la empresa de paquetería Redur (en la que se ha producido el suceso) en Cáceres es Eduardo García. Contó a este diario que se ha tratado de un incidente y que están ayudando a las administraciones a esclarecer lo ocurrido. "Ha sido en un instante en el que ha apurado demasiado al hacer la maniobra y ha caído al nivel de abajo de la nave", relató, aún afectado por el incidente.

Se trata de una pequeña delegación de la empresa Redur donde apenas trabajan media docena de operarios. "Todos nos conocemos, es como una pequeña familia. Por eso estamos aún más afectados", incide. Eduardo García coincide con la versión de los bomberos y señala que acudió personal del Cessla (Centro Extremeño De Seguridad Y Salud Laboral Cáceres del Gobierno de Extremadura) para valorar lo ocurrido. Por ello, el martes por la tarde no habían podido retirar el toro mecánico en el que se ha producido el accidente. También acudieron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una patrulla de la Policía Nacional y la Dirección General de Trabajo.