Cáceres se apaga para celebrar la decimocuarta edición del Festival Plena Moon

La ciudad de Cáceres volverá a iluminarse —o más bien a apagarse— al ritmo de la luna llena con la celebración del Festival Plena Moon, que regresa con su decimocuarta edición en la capital cacereña, dentro de una cita global que alcanza ya su XXXVI edición. Se trata de un evento cultural consolidado que transforma la parte alta de la ciudad monumental en un espacio de encuentro donde arte, sostenibilidad y participación ciudadana se dan la mano.

Un festival nacido de la luna y la conciencia ambiental

El origen de Plena Moon se remonta a iniciativas culturales impulsadas por el colectivo Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA), que apostó por recuperar la experiencia de vivir la ciudad bajo la luz natural de la luna. Inspirado en movimientos internacionales que promueven la reducción de la contaminación lumínica —como las jornadas de apagado simbólico en ciudades patrimoniales—, el festival fue creciendo hasta consolidarse como una propuesta singular en el panorama cultural extremeño.

Desde sus inicios, el objetivo ha sido doble: por un lado, reivindicar la sostenibilidad y el respeto al entorno urbano y natural, y por otro, generar un espacio abierto donde artistas y ciudadanía compartan cultura en un ambiente diferente. Con el paso de los años, el evento ha evolucionado hacia un modelo participativo e inclusivo, manteniendo siempre como seña de identidad el apagado de la iluminación monumental.

Arte y cultura en tres escenarios

La programación arrancará a las 21:00 horas y se desarrollará en enclaves emblemáticos como las plazas de San Mateo, San Pablo, Veletas y Casa del Sol, con tres escenarios principales.

El Escenario Ecléctico reunirá propuestas híbridas como el espectáculo de JCarron, que mezcla magia y humor, junto a un Show de Danza Urbana con grupos locales como Proyecto Arte, DancespaceV, LUVLY y Spirix. También destacará la actuación del pianista Andrés Varó, centrada en la improvisación.

Por su parte, el Escenario de la Voz estará dedicado a la música acústica y de autor, con artistas como Lete TruQue, Natalia Talavera, Gata de Plata, Seer Rodríguez o Foret, ofreciendo repertorios que van del pop al soul.

El Escenario de la Palabra acogerá a poetas y escritores vinculados al colectivo Versarte, con nombres como Laura M. Bergson o Samuel Sánchez, en una propuesta de poesía bajo la luna llena.

Participación, talleres y experiencias

Más allá de los escenarios, el festival mantiene su esencia participativa con talleres gratuitos como el de danza y música africana, la creación de medallones o pintura en acuarela. También habrá espacios dedicados al reciclaje, la moda sostenible y la ciencia, con la posibilidad de observar el cielo a través de telescopios.

Entre las propuestas más llamativas figuran una performance de pintura mural en directo a cargo del artista Coché Tomé y un desfile de moda histórica tematizada. Además, se refuerza el carácter inclusivo del evento con la participación de asociaciones de personas con discapacidad y la apertura a mascotas, integradas en la estética del festival.

Una experiencia colectiva en la ciudad monumental

El festival, que se celebrará este viernes, contará con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación y la Junta de Extremadura, así como de colectivos culturales, hosteleros y entidades locales. Como cada año, se invita al público a acudir vestido de blanco y/o negro, reforzando la imagen visual del evento.

Plena Moon se ha consolidado como un ejemplo de cómo la cultura puede convivir con el respeto al entorno. La reducción de residuos, el consumo responsable y la disminución de la contaminación lumínica forman parte de un modelo que apuesta por otra forma de disfrutar la ciudad.

En una noche en la que las luces se apagan para dejar paso a la luna, Cáceres se transforma en un escenario vivo donde el arte respira de otra manera. Porque cuando la ciudad baja el brillo, es cuando más se ve lo que realmente importa: la cultura compartida, el patrimonio y la conexión entre quienes la habitan.