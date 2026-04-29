"La prevención debe estar en el día a día": las empresas de Cáceres piden más formación para evitar accidentes tras el suceso en Capellanías

El suceso registrado este martes en una empresa de paquetería de la calle Esquiladores de Cáceres ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad en los centros de trabajo. Un hombre de 46 años permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres tras sufrir un trauma craneal severo después de precipitarse mientras manejaba un toro mecánico.

El suceso, que se produjo a media mañana, ha obligado a activar el protocolo de la Dirección General de Trabajo, a la espera de determinar oficialmente el carácter laboral del accidente. Mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido, el caso ha abierto de nuevo el debate sobre la prevención, la formación y la necesidad de mantener una vigilancia constante en las empresas.

Emilia Casado, gerente de la empresa Mofexsa y presidenta de la Asociación del Polígono Industrial de Capellanías, defiende que la prevención de riesgos laborales no puede quedar reducida a un trámite administrativo ni a una carpeta que se revisa de vez en cuando. A su juicio, debe formar parte de la rutina diaria de cualquier negocio. "Los servicios de prevención son un recurso que tenemos que tener las empresas para usarlo, si cabe, más de lo que lo usamos", señala.

Un recurso externo para detectar riesgos

Casado sostiene que las empresas sí están preocupadas por la seguridad laboral, aunque reconoce que los accidentes pueden producirse por múltiples factores. Por eso insiste en que los servicios de prevención deben estar presentes de forma más activa en el funcionamiento ordinario de las compañías.

"En mi empresa, estoy continuamente estoy haciendo evaluaciones, porque a veces en el día a día no te das cuenta de algunas cosas y este agente externo que es la prevención te puede actualizar, ver un peligro, detectarlo y poder tomar medidas preventivas", explica la gerente de Mofexsa.

La empresaria considera clave que ese recurso se utilice de manera permanente, especialmente en entornos donde hay maquinaria, carga, movimiento de mercancías o maniobras que pueden generar riesgos. Su planteamiento es claro: cuanto más se revise, más opciones hay de detectar fallos antes de que deriven en un accidente.

"Debemos usar mucho más ese recurso que tenemos todos, que todos tenemos los servicios de prevención, y darle mucho más uso", insiste.

Formación y sensibilización

La gerente de Mofexsa evita valorar el accidente concreto ocurrido en la calle Esquiladores porque, recalca, desconoce las circunstancias exactas. "Yo no me atrevo a decir nada en ese caso porque lo desconozco", apunta. Sin embargo, sí subraya que las empresas tienen una responsabilidad clara en todo lo que está en su mano: formar, revisar, prevenir y sensibilizar.

"Lo único que está en manos de las empresas es hacer hincapié en la formación en prevención y utilizar el recurso que tenemos todas las empresas con esa persona que tenemos en prevención para estar encima e intentar evitar, en la mayor parte que se pueda, accidentes que a veces son evitables", afirma.

Casado también pone el foco en la necesidad de implicar tanto a empresarios como a trabajadores. "Hay que usar los recursos que tenemos de prevención y la formación, y sensibilizar de manera permanente al empresario, al trabajador y a todo el mundo", defiende.

Accidentes evitables y otros inevitables

La responsable de Mofexsa reconoce que no todos los riesgos pueden eliminarse por completo. A su juicio, hay accidentes que se producen por fallos humanos, despistes o circunstancias difíciles de prever. Aun así, considera que esa realidad no debe llevar a la resignación, sino a reforzar los mecanismos de control.

"Los accidentes se producen y a veces son evitables y otras veces pasan cosas", señala Casado, que compara la situación con otros ámbitos de la vida cotidiana, como la carretera o el hogar. "Nadie quiere que pase nada", añade.

En ese contexto, Casado resume su posición con una idea sencilla: la prevención no puede aparecer solo después de un susto. Tiene que estar antes. En las revisiones, en la formación, en las señales, en las maniobras y en la mirada externa de quienes pueden detectar un riesgo que la rutina diaria no siempre deja ver.