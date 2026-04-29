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Agenda cultural

Programación de eventos en Cáceres: conferencias, magia y teatro alternativo en abril y mayo

La oferta de actividades incluye una conferencia en Sala Pintores sobre el exilio, el espectáculo de magia 'Cleptómago' de Shado en el Palacio de Congresos y la obra teatral 'Pesadilla' en Espacio Belleartes, con propuestas que abarcan la divulgación, el ilusionismo y el teatro alternativo

Espacio Belleartes de Cáceres.

Espacio Belleartes de Cáceres. / Belleartes.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones diversas en la ciudad.

Conferencia sobre mujeres y niños en el exilio en Sala Pintores

La Sala Pintores 10, acogerá este 29 de abril una conferencia titulada Mujeres y niños. Los grandes olvidados del exilio, que tendrá lugar entre las 19.00 y las 20.00 horas. La sesión estará a cargo de María del Carmen Fernández Albéndiz, Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, quien abordará el papel de mujeres y menores en los procesos de exilio. La ponencia se centrará en cómo estos colectivos han sido históricamente menos visibles en los relatos sobre el exilio, pese a su protagonismo y a las consecuencias que sufrieron durante estos procesos.

Cartel oficial de la ponencia.

Cartel oficial de la ponencia. / Ayuntamiento de Cáceres

Shado presenta 'Cleptómago' en el Palacio de Congresos de Cáceres

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 16 de mayo el espectáculo Cleptómago, del ilusionista Shado, a las 20.30 horas. Se trata de un show de magia que combina ilusionismo, mentalismo, pickpocket y humor, en el que el público participa de forma constante, convirtiéndose en parte activa de la experiencia. El propio artista ha construido su trayectoria como uno de los magos más reconocidos de la nueva generación tras su paso por el programa Got Talent, donde logró gran repercusión. En Cleptómago, Shado despliega un estilo cercano y canalla, con el que transforma cada función en una experiencia dinámica e impredecible. El espectáculo destaca por sus ilusiones imposibles, la interacción directa con el público y el conocido arte del pickpocket, en el que el mago llega a sustraer objetos a los espectadores sin que estos lo perciban.

'Pesadilla', teatro de terror y humor grotesco en Espacio Belleartes

El Espacio Belleartes acoge este miércoles, a las 21.00 horas, el espectáculo Pesadilla, una propuesta incluida dentro de la programación cultural alternativa de la ciudad. Se trata de una obra teatral inspirada en el cine de terror y la comedia grotesca, que combina humor negro, suspense y referencias al imaginario clásico del horror. El montaje está interpretado por Maribel Terraza y Juanpe Martín, quienes construyen una puesta en escena de estética exagerada y provocadora.

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Pesadilla propone una experiencia cercana e inmersiva, en la que el público forma parte del ambiente escénico, potenciando la intensidad del espectáculo. Con un tono irreverente y desenfadado, la obra se presenta como una alternativa cultural pensada para los amantes del teatro experimental y las propuestas con un enfoque oscuro y humorístico.

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