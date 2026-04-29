La Virgen de la Montaña recibe a los recién nacidos de Cáceres en un emotivo acto en Santa María

“Que la Virgen de la Montaña te proteja siempre”. Con esa frase, repetida una y otra vez entre sonrisas, emoción contenida y miradas familiares, cerca de un centenar de bebés —algunos con apenas unas semanas de vida— fueron presentados este miércoles ante la patrona de Cáceres en una de las tradiciones más entrañables y arraigadas de la ciudad.

La ceremonia tuvo lugar a partir de las 16.30 horas en la Concatedral de Santa María, donde la imagen de la Virgen de la Montaña permanece estos días hasta su regreso al santuario el próximo domingo. Desde mucho antes de comenzar el acto, una larga fila de carritos, mantitas y brazos ocupados por pequeños llegaba prácticamente hasta la calle.

Todos esperaban su turno con paciencia. Padres primerizos, abuelos orgullosos, hermanos mayores curiosos y hasta alguna bisabuela que quiso vivir el momento acompañaban a los recién nacidos en una escena cargada de ternura y simbolismo.

Una tradición que pasa de generación en generación

En la cola había bebés dormidos, otros inquietos, algunos observándolo todo con ojos enormes y varios protestando a pleno pulmón. Ninguno era realmente consciente del lugar en el que estaba ni del significado del instante. Pero sus familias sí.

La razón que reunía allí a decenas de personas era sencilla y poderosa al mismo tiempo: "la tradición". Pedro, hermano de la Cofradía de la Virgen de la Montaña desde hace años, acudió para presentar a su hija Eugenia, de solo siete meses. Para él, como para muchos cacereños, era un paso natural dentro de la vida familiar.

Eugenia con sus padres. / Pablo Parra

Álvaro y Nerea también llevaron a su hijo Oliver. Explicaban que para ellos la Virgen representa “protección” y una manera de sentirse acompañados. “Es una forma de sentirnos protegidos y arropados por ella”, señalaron. Aunque el pequeño ya había sido llevado ante la Virgen de la Luz, en Arroyo de la Luz, tenían claro que, siendo de Cáceres, también debía ser presentado ante la Montaña.

El obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, presidió el acto acompañado por Joaquín Floriano, Mayordomo de la Cofradía. Tras unas palabras iniciales y la bendición con agua bendita, las familias fueron pasando una a una.

Pulido se mostró cercano con todos. Preguntaba el nombre de cada bebé, su edad y comentaba con naturalidad lo grandes que estaban algunos. Después llegaba uno de los momentos más esperados: los pequeños eran alzados ante la imagen de la patrona, en un gesto cargado de fe y de emoción para sus familiares.

Galería | Decenas de familias cacereñas presentan a sus bebés ante la Virgen de la Montaña / Pablo Parra

Una devoción que no pierde fuerza

Mientras unas familias salían satisfechas tras cumplir con la tradición, otras seguían incorporándose a la fila. La cola parecía avanzar despacio, casi inmóvil por momentos, como si el tiempo se hubiera detenido entre besos y fotografías improvisadas.

La escena volvió a evidenciar la profunda devoción que la Virgen de la Montaña mantiene entre los cacereños, dentro y fuera de la ciudad. Entre los asistentes también había familias llegadas desde otros puntos de la región, como Badajoz. Porque en Cáceres, cada primavera, la patrona no solo recibe flores y plegarias. También recibe a sus hijos más pequeños.