La admirable vida de Petra Juárez: 102 años de inteligencia, trabajo y cariño incondicional

Hay personas que dejan huella por lo que hicieron. Otras, por cómo vivieron. Y algunas, como Petra Juárez, por ambas cosas a la vez. Esta vecina originaria de Alía, hoy residente en Cáceres, acaba de cumplir 102 años rodeada del cariño de los suyos y convertida en el gran pilar de una familia que durante generaciones encontró en ella refugio, consejo y amor incondicional.

Su sobrina Mari Luz habla de Petra con emoción contenida. “Yo hablo como sobrina, por no decirte que casi como hija”, explica. Y no es una forma de hablar. Cuando Mari Luz nació, su madre falleció en el parto. Fue Petra quien asumió entonces el papel más difícil: criarla a ella, a sus hermanos y cuidar también de otros sobrinos de la familia. “Para mí mi tía es todo”, resume con una sencillez que encierra una vida entera.

Una mujer adelantada a su tiempo

Petra Juárez nació en una España muy distinta a la actual. Ha visto pasar guerras, cambios sociales, avances tecnológicos y varias generaciones. Pero quienes la conocen aseguran que siempre fue una mujer adelantada a su época.

“Es muy inteligente, muy avanzada para su tiempo”, recuerda Mari Luz. Tanto, que insistía a su sobrina en la importancia de estudiar con una convicción poco común en aquellos años. Quería que tuviera independencia, que pudiera decidir su futuro sin depender de nadie.

“Me decía que estudiase porque quería que, cuando fuese mayor, optase por casarme o no casarme según yo quisiera, pero no por necesidad”, relata. Ese pensamiento libre y práctico definió a Petra mucho antes de que se hablara de igualdad en los términos actuales.

Petra, con Mari Luz. / Cedida

Trabajo sin descanso y cariño sin medida

La vida de Petra estuvo marcada también por el esfuerzo. Trabajó en casa, crió animales, sacó adelante tareas del campo y ejerció de modista con una máquina industrial de coser. Como tantas mujeres de su generación, sostuvo silenciosamente una economía familiar basada en sacrificios cotidianos.

Pero si algo destacan los suyos no es solo cuánto trabajó, sino cuánto dio. “Nos lo ha dado todo. Sobre todo muchísimo cariño”, dice Mari Luz.

Su figura se convirtió con los años en una especie de matriarca familiar. Una presencia firme, serena y protectora. La persona que nunca se rendía, la que resolvía problemas, la que estaba cuando hacía falta. “Ha sido una persona con muchísima fortaleza. Nunca la tumbó nada”, resume su sobrina.

Leer sin gafas y sonreír a la vida

A los 102 años, Petra conserva una vitalidad poco común. Le gusta leer y todavía lo hace sin gafas. De hecho, según cuenta entre risas Mari Luz, hay textos que ella no alcanza a ver y tiene que ser Petra quien se los lea.

Ese detalle resume mucho más que una anécdota. Habla de lucidez, de curiosidad intacta y de una manera de estar en el mundo que no entiende de edades. Cada mañana, sobrina y tía comparten una pequeña costumbre: dar gracias.

“Damos gracias de que tenga salud, de que yo la tenga a ella y ella me tenga a mí”, cuenta Mari Luz. La escena retrata una convivencia construida sobre el afecto mutuo, donde el cuidado no se vive como una obligación, sino como un privilegio. “A mí me hace inmensamente feliz poderla cuidar, poder verla, poder verla sonreír”.

Una visita emocionante

El cumpleaños de Petra dejó además un momento especial con la visita del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, que quiso acercarse a felicitarla. La sorpresa emocionó profundamente a la homenajeada. “Yo no pensaba nunca que le iba a hacer tanta ilusión”, reconoce Mari Luz. “Ha sido conmovedor verla recibir la noticia de que venían a visitarla”.

La imagen de Petra recibiendo con alegría ese gesto institucional confirma algo que ya sabían quienes la rodean: sigue viviendo cada detalle con intensidad y gratitud.

Cuando le preguntan a Mari Luz cómo ha llegado Petra a los 102 años, la respuesta no se queda en hábitos saludables ni en fórmulas mágicas. Habla de otra cosa. “La vida, de alguna manera, compensa”, reflexiona.

Ella perdió a su madre al nacer, pero encontró en su tía una presencia constante que ha durado más de un siglo. En Petra hubo madre, guía, sostén y ejemplo. Quizá por eso su cumpleaños trasciende la cifra extraordinaria. Porque celebrar los 102 años de Petra Juárez es celebrar también una forma de entender la familia, el trabajo, la dignidad y el amor sin aspavientos.