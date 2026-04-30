Autobuses gratuitos para facilitar el acceso a Extremúsika en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha un servicio especial de autobuses urbanos con motivo de la celebración de Extremúsika, que arrancará este jueves 30 de abril en el Recinto Ferial con una primera jornada cargada de conciertos. La medida busca facilitar la movilidad de los asistentes, evitar desplazamientos en vehículo privado y garantizar una llegada más cómoda, segura y ordenada al recinto durante los tres días del festival, que se prolongará hasta el sábado 2 de mayo.

El refuerzo ha sido acordado en el marco de la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles, en la que se han coordinado los distintos dispositivos previstos para el evento. El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha señalado que este servicio responde a "la gran afluencia de público, en su mayoría personas jóvenes, que asistirán al festival durante estos días", y ha defendido que el autobús será "una alternativa cómoda, segura y sostenible" para reducir retenciones en los accesos.

Carlos Gil

El servicio especial funcionará desde el jueves 30 de abril hasta el sábado 2 de mayo y cubrirá el trayecto de ida y vuelta entre el parque José María Saponi y el Recinto Ferial, reforzando la línea 4 del transporte urbano. En total, se han previsto diez autobuses articulados, aunque el Ayuntamiento realizará un seguimiento continuo para adaptar las frecuencias a la demanda real. "El objetivo es garantizar que todos los usuarios puedan desplazarse con normalidad, por lo que ajustaremos frecuencias si fuera necesario", ha indicado Muriel.

Horarios del servicio especial

El jueves 30 de abril habrá cuatro autobuses articulados desde las 16.30 horas hasta aproximadamente las 6.00 horas. El viernes 1 de mayo y el sábado 2 de mayo el refuerzo será mayor, con seis autobuses articulados cada jornada desde las 16.30 horas hasta alrededor de las 6.00 horas.

Muriel ha animado a los asistentes a hacer uso de este servicio especial "para disfrutar del festival con tranquilidad y contribuir a una movilidad más ordenada y segura en la ciudad".

Seguridad hasta el domingo

En paralelo, se ha diseñado un dispositivo de seguridad específico para Extremúsika que se desarrollará desde este jueves hasta el domingo 3 de mayo. La Policía Local realizará 165 servicios previstos durante los días del festival, mientras que la Policía Nacional llevará a cabo 48 servicios, con presencia de unidades como la UPR y el GOR.

Jorge Valiente

La Guardia Civil contará además con diez patrullas a lo largo de estos días, junto a agentes del Subsector de Tráfico, que realizarán controles de alcohol y drogas en los accesos y salidas de la ciudad. El dispositivo se completará con bomberos, Cruz Roja, SES y DYA para garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes.

Primera jornada de conciertos

Extremúsika abrirá sus puertas este jueves con una jornada que comenzará a las 17.00 horas y que tendrá como principales reclamos a Rebrote (Uoho), Reincidentes, Ángelus Apátrida y Fernandocosta. El festival presenta esta edición como "tu primer festival de la primavera" y llega con una programación repartida entre los escenarios Don Porky, Sra. Cigüeña y Mr. Bellota.

En el escenario Don Porky actuarán Raul Cabra y la Sukyband a las 17.00 horas, Gato Ventura a las 18.30, Pedro Pastor a las 20.45, Ángelus Apátrida a las 23.15 y Envidia Kotxina a la 1.45 horas.

En el escenario Sra. Cigüeña, la programación comenzará con Dianna Keys a las 17.45 horas, continuará con Rebrote (Uoho) a las 19.30, Reincidentes a las 22.00, Sons of Aguirre & Scila a las 00.30 y Afónica Naranjo a las 3.00 horas.

Por último, el escenario Mr. Bellota arrancará a las 17.00 horas con Nacor. Después llegarán Zetazen a las 18.00, K1za a las 19.30, Nikone a las 21.00, Fernandocosta a las 22.30, Serko a las 00.00, Blake a la 1.30, Xavibo a las 2.45 y The Whistlers a las 4.00 horas.