Cultura
Cáceres 2031 organiza un nuevo flashmob de 300 personas por la Capitalidad Cultural Europea
Cerca de 300 personas participarán en un flashmob en la plaza de San Jorge para reforzar la identidad extremeña y el proyecto cultural de la ciudad
La plaza de San Jorge se convertirá este jueves, a partir de las 12.00 horas, en un escenario colectivo para celebrar el Día Internacional de la Danza. Cerca de 300 personas participarán en un flashmob promovido por la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, una acción que busca reforzar el papel de la ciudadanía dentro del proyecto cultural de ciudad.
La actividad lleva por título "Europa se mueve en Cáceres / Cáceres moves Europe" y ha sido organizada por Cáceres 2031 en colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero. También participa la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, ya que la propuesta se conecta con la designación de la capital cacereña como Ciudad Europea del Deporte.
La canción "Extremadura", en versión remix
La coreografía se desarrollará sobre la canción "Extremadura", de Shara Pablos. La cantante, embajadora de Cáceres 2031, ha cedido los derechos de uso del tema para la candidatura y para esta ocasión se ha preparado una versión remix adaptada a la dinámica coreográfica y a la participación colectiva.
La elección del tema pretende situar la identidad extremeña en el centro de una acción pensada con vocación europea. La danza funcionará así como un lenguaje común en un espacio especialmente simbólico de la ciudad monumental, donde la candidatura quiere proyectar una imagen de Cáceres dinámica, participativa y abierta.
Centros educativos y mayores
La iniciativa reunirá a participantes de distintas edades. Está prevista la presencia de alumnado de centros como el IES El Brocense, el IES Norba Caesarina, el Colegio María Auxiliadora, el Colegio San José y el Colegio Donoso Cortés, entre otros.
También se sumarán mayores vinculados al programa "El ejercicio te cuida" y al Centro de Mayores de la Plaza Mayor. Con ello, la organización busca dar al flashmob una dimensión comunitaria e intergeneracional, en la que convivan estudiantes, personas mayores, profesorado, profesionales de la danza y entidades municipales.
El papel del ámbito educativo
Uno de los elementos destacados de esta edición ha sido la coordinación con el Centro de Profesores y Recursos de Cáceres. A través de este organismo se han canalizado los contactos con los centros educativos participantes y su implicación en la actividad.
La candidatura considera que esta colaboración consolida la conexión entre el ámbito educativo y el proyecto cultural de ciudad. En esa línea, el flashmob se plantea no solo como una actuación puntual, sino como una acción de participación ciudadana que ayuda a construir relato colectivo en torno a Cáceres 2031.
Cultura, deporte y ciudad
La propuesta enlaza dos líneas de proyección para la capital cacereña: la aspiración a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y la designación como Ciudad Europea del Deporte. Ambas estrategias comparten la idea de una ciudad activa, con capacidad para movilizar a vecinos de distintas generaciones alrededor de actividades públicas.
Con este nuevo flashmob, Cáceres 2031 vuelve a apostar por iniciativas abiertas en espacios reconocibles de la ciudad. La Plaza de San Jorge se transformará durante unos minutos en un lugar de encuentro donde la danza servirá para conectar experiencias, sensibilidades y edades distintas en torno a una misma coreografía.
- Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
- Directo | Sigue el desfile de San Jorge y la quema del dragón en Cáceres
- El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
- El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
- La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
- Un menú de 45 euros pone la cocina cacereña en el foco nacional
- El hostal de Cáceres cuya ubicación encanta a las parejas: 'Le han puesto un 9,4 para viajes de dos personas
- El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres