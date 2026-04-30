Cáceres 2031 organiza un nuevo flashmob de 300 personas por la Capitalidad Cultural Europea

La plaza de San Jorge se convertirá este jueves, a partir de las 12.00 horas, en un escenario colectivo para celebrar el Día Internacional de la Danza. Cerca de 300 personas participarán en un flashmob promovido por la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, una acción que busca reforzar el papel de la ciudadanía dentro del proyecto cultural de ciudad.

La actividad lleva por título "Europa se mueve en Cáceres / Cáceres moves Europe" y ha sido organizada por Cáceres 2031 en colaboración con el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero. También participa la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, ya que la propuesta se conecta con la designación de la capital cacereña como Ciudad Europea del Deporte.

La canción "Extremadura", en versión remix

La coreografía se desarrollará sobre la canción "Extremadura", de Shara Pablos. La cantante, embajadora de Cáceres 2031, ha cedido los derechos de uso del tema para la candidatura y para esta ocasión se ha preparado una versión remix adaptada a la dinámica coreográfica y a la participación colectiva.

Galería | Así fue el 'flashmob' de la Capitalidad de Cáceres /

La elección del tema pretende situar la identidad extremeña en el centro de una acción pensada con vocación europea. La danza funcionará así como un lenguaje común en un espacio especialmente simbólico de la ciudad monumental, donde la candidatura quiere proyectar una imagen de Cáceres dinámica, participativa y abierta.

Centros educativos y mayores

La iniciativa reunirá a participantes de distintas edades. Está prevista la presencia de alumnado de centros como el IES El Brocense, el IES Norba Caesarina, el Colegio María Auxiliadora, el Colegio San José y el Colegio Donoso Cortés, entre otros.

También se sumarán mayores vinculados al programa "El ejercicio te cuida" y al Centro de Mayores de la Plaza Mayor. Con ello, la organización busca dar al flashmob una dimensión comunitaria e intergeneracional, en la que convivan estudiantes, personas mayores, profesorado, profesionales de la danza y entidades municipales.

El papel del ámbito educativo

Uno de los elementos destacados de esta edición ha sido la coordinación con el Centro de Profesores y Recursos de Cáceres. A través de este organismo se han canalizado los contactos con los centros educativos participantes y su implicación en la actividad.

La candidatura considera que esta colaboración consolida la conexión entre el ámbito educativo y el proyecto cultural de ciudad. En esa línea, el flashmob se plantea no solo como una actuación puntual, sino como una acción de participación ciudadana que ayuda a construir relato colectivo en torno a Cáceres 2031.

Cultura, deporte y ciudad

La propuesta enlaza dos líneas de proyección para la capital cacereña: la aspiración a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y la designación como Ciudad Europea del Deporte. Ambas estrategias comparten la idea de una ciudad activa, con capacidad para movilizar a vecinos de distintas generaciones alrededor de actividades públicas.

Con este nuevo flashmob, Cáceres 2031 vuelve a apostar por iniciativas abiertas en espacios reconocibles de la ciudad. La Plaza de San Jorge se transformará durante unos minutos en un lugar de encuentro donde la danza servirá para conectar experiencias, sensibilidades y edades distintas en torno a una misma coreografía.