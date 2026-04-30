Cáceres se suma a la actualidad de 1960 junto a la moda masculina y la realeza europea

El 17 de octubre de 1960, Casto Gómez Clemente fue designado nuevo alcalde de Cáceres tras la aceptación, por parte del ministro de la Gobernación, de la renuncia presentada por Luis Ordóñez Claros. El relevo en la alcaldía supuso un cambio significativo en la administración local en un contexto de importantes acontecimientos tanto nacionales como internacionales.

La moda masculina recuerda su detalle más icónico

Ese mismo año se conmemoró el centenario de la denominada 'raya del pantalón', una característica distintiva de la moda masculina cuya invención se atribuyó al entonces príncipe de Gales, quien más tarde reinaría como Eduardo VII. Esta celebración puso en valor la influencia de la realeza británica en las tendencias de la indumentaria europea.

Compromiso real

Asimismo, en el ámbito de la actualidad internacional, se anunció el compromiso matrimonial del rey Balduino de Bélgica con la aristócrata española Fabiola de Mora y Aragón. La noticia generó gran expectación en la prensa europea, al tratarse de una unión entre una figura monárquica y una noble de origen español, lo que reforzaba los lazos entre ambas casas reales.