14 años después de la caída del techo del wok de Alcoresa en Cáceres, la actividad hostelera se retoma

El local de la calle Sanguino Michel de Cáceres que durante años permaneció marcado por el derrumbe del techo del antiguo restaurante Wok Shang vuelve a tener actividad. En el inmueble de Alcoresa, en la esquina con la avenida de Alemania y en una de las zonas más reconocibles de la barriada del Perú, ha abierto ahora un nuevo restaurante de comida asiática con formato de carta buffet llamado Sushi Taki. Al frente está Xubo Zhang (al que todos conocen como Pablo), un empresario hostelero con experiencia en Badajoz y Madrid que ha elegido Cáceres para estrenar su primer establecimiento en la ciudad. Antes de él, hubo un bazar en el establecimiento.

La apertura llega después de casi ocho meses de obras. Según ha explicado el propietario, los trabajos comenzaron en septiembre del año pasado y han servido para adaptar el espacio a esta nueva etapa. Pablo asegura que la estructura del local está "reforzado" y preparado para funcionar con normalidad.

El antecedente del Wok

La historia reciente del local obliga a mirar atrás. En abril de 2012, el techo del restaurante Wok Shang se desplomó mientras unas 60 personas comían en su interior. El accidente provocó dos heridos leves, varias crisis de ansiedad y el desalojo preventivo de tres edificios colindantes cuyo patio interior coincidía con el tejado del establecimiento.

Pablo, en el interior del local. / Á. G.

El derrumbe se produjo en torno a las 14.30 horas y afectó a unos 60 metros cuadrados de techo que cayeron desde una altura aproximada de cinco metros. La zona desplomada correspondía al patio interior del restaurante, donde en ese momento no había clientes sentados, lo que evitó una tragedia mayor. Dos personas fueron trasladadas en ambulancia al hospital San Pedro de Alcántara: una mujer de 44 años, atendida por dolor cervical, y un hombre de 40 años, que quedó en observación por contusiones en los hombros.

La hipótesis de la sobrecarga

Las primeras investigaciones apuntaron a una sobrecarga de mortero y hormigón como principal hipótesis del derrumbe. Los técnicos municipales evaluaron los daños y apuntalaron parte del establecimiento, que quedó cerrado y precintado. Aunque el desplome afectó también al suelo del patio interior de los edificios colindantes, se descartó entonces riesgo estructural generalizado en las viviendas. Solo quedó precintada una casa deshabitada, la más próxima al patio de luces.

Restaurante chino Sushi Taki. / Carlos Gil

En aquel momento también se descartó, de forma inicial, que el siniestro se debiera a obras realizadas en el interior del restaurante cuando abrió años antes. La reforma, según las primeras valoraciones, no habría modificado la estructura del local y se habría limitado a la instalación de un falso techo. La principal línea de análisis se centró en la propia estructura del establecimiento y en el peso que soportaba el forjado. Los técnicos hablaron entonces de un posible "exceso de esfuerzo de cortante", al haber soportado una viga una carga superior a la que podía resistir.

El juicio posterior

El derrumbe acabó también en los tribunales. Casi dos años después, el propietario del Wok declaró en el juicio abierto para esclarecer las causas del desplome y determinar si el edificio de Alcoresa era seguro. En su declaración, defendió que no había realizado obras en la estructura principal del local. "No tocamos la cubierta", aseguró entonces, al tiempo que explicó que la única intervención realizada había sido la colocación de techos de pladur.

El dueño del antiguo restaurante reconoció que también se instalaron aparatos de aire acondicionado colgados del techo, aunque sostuvo que eran máquinas de poco peso, de unos 25 kilos, y que contaban con autorización municipal. También afirmó que el establecimiento tenía todas las licencias en regla, tanto la de apertura como la licencia de obra. El juzgado obligó a los vecinos del inmueble a reforzar sus viviendas.

Un edificio con historia

El inmueble donde ahora reabre la actividad hostelera forma parte del conjunto conocido como Alcoresa, una de las áreas residenciales más populares de Cáceres. Su origen se remonta a hace más de medio siglo, cuando una promotora llegada de Madrid adquirió un amplio descampado al final de la avenida de Alemania y levantó cinco bloques de viviendas. El complejo se dividía en varias zonas: la fachada exterior, con los bloques 46 y 54; El Callejón, con los bloques 48 y 52; y La Torre, el edificio más alto, correspondiente al número 50.

Alcoresa creció junto a espacios que también forman parte de la memoria urbana de Cáceres, como la antigua central lechera Ilcasa, la fábrica de corcho, Maconsa, Frucáceres, Garajes Campos o la estación de ferrocarril. Fue una zona de expansión a la que llegaron muchas familias jóvenes, entre ellas numerosos ferroviarios, cuando aquel extremo de la avenida de Alemania todavía se percibía como un lugar alejado del centro.

Nueva etapa hostelera

Ahora, más de una década después de aquel accidente, el local inicia una nueva etapa. Pablo insiste en que el establecimiento ha sido acondicionado y que llega con una propuesta amplia de comida internacional. El buffet incluye cocina china, platos japoneses, sushi, marisco, jamón, sepia, almejas, pescado, salmón y elaboraciones a la plancha. El empresario defiende que este tipo de cocina gusta porque es "muy sana y muy suave", y porque trabaja con productos frescos.

El restaurante ha abierto con una plantilla inicial de 15 empleados y funcionará todos los días. El precio del menú de mediodía entre semana es de 16,90 euros, con la bebida aparte. Por la noche cuesta 20,90 euros y los fines de semana asciende a 22,90 euros. Pablo llega a Cáceres después de haber consolidado otros negocios en Badajoz vinculados al sushi y tras más de dos décadas dedicadas a la hostelería. "Tengo mucha experiencia", ha señalado el dueño, que lleva 26 años en España y 25 trabajando en el sector.