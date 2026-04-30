Cenas maridaje y molletes de calamares en la calle Reconquista de Cáceres

La reconquista de Cáceres fue un hito clave llevado a cabo por el rey Alfonso IX de León el 23 de abril de 1229. Tras un largo asedio, la ciudad pasó definitivamente a manos cristianas, coincidiendo con la festividad de San Jorge, patrón de la ciudad, y fortaleciendo la posición cristiana en el valle del Tajo y Extremadura. El protagonista fue Alfonso IX de León, quien estuvo "obsesionado" con tomar la ciudad por su valor estratégico.

Aunque existieron intentos previos, la fecha aceptada mayoritariamente es el 23 de abril de 1229. Algunas teorías minoritarias apuntan a 1227. Las tropas cristianas sitiaron la ciudad, bajo control almorávide y luego almohade, durante varias semanas antes de su rendición. La festividad de San Jorge se celebra en Cáceres como el día de la reconquista (con la tradicional quema del dragón). Alfonso IX otorgó el Fuero de la ciudad para atraer pobladores y consolidar la ocupación y se firmó la Concordia de Galisteo para resolver las disputas de titularidad sobre la ciudad con la Orden de Santiago. Cáceres quedó incorporada así al Reino de León justo antes de la unión definitiva de Castilla y León en 1230. La toma de Cáceres facilitó el avance hacia Badajoz y el sur de la actual provincia extremeña, en el contexto de la ofensiva tras la victoria en la Batalla de las Navas de Tolosa.

El reinado

El rey Alfonso IX inició su reinado a la muerte de su padre Fernando II el día 22 de enero del año 1188 y ya desde el año 1213 inicia la reconquista de Cáceres. De este primera campaña fallida se puede reseñar como aspecto más positivo la reconquista de la población de Alcántara.Cinco años después vuelve el rey Alfonso IX a buscar la conquista de la ciudad de Cáceres, pero las condiciones climatológicas muy adversas le hicieron desistir de ello. En 1222 Alfonso IX lo intenta de nuevo pero una vez más los almohades resisten bravamente e infringen muchas bajas a los cristianos. Pero desde comienzos del año 1229 Alfonso IX con importantes recursos económicos y humanos (castellanos y las órdenes militares) empieza a preparar la campaña de asedio a Cáceres y, por fin, el 23 de abril logra su objetivo.

El rey Alfonso IX, a pesar de las pretensiones de la orden militar de Santiago, convierte a la ciudad de Cáceres en Villa Franca y Realenga dependiente del Reino de León y le otorgó la Carta de Población, conocida como el Fuero Latino de Cáceres, poniendo las bases del Gobierno Municipal de la Villa y le concedió una Feria, que se celebraría entre los días 15 de Abril y 15 de Mayo de todos los años, al objeto de reactivar el comercio de la ciudad, según relata el cronista oficial de Cáceres, Santos Benítez Floriano.

Este acontecimiento vital para la historia de Cáceres hizo que el ayuntamiento tuviera a bien dedicarle al mismo una calle de la ciudad, y eligió la que enlaza la plaza de Antonio Canales con la calle Nueva. Reconquista comienza en el Edificio Italia, que linda con la plaza de Italia y que es uno de los más emblemáticos del barrio. Tiene plazas de garaje y tres plantas. Es una barriada en auge que enlaza con la calle Constancia, en cuyo número 16 hay una casa que se está derribando y todo apunta a que el solar se destinará a una nueva construcción.

Fotogalería | La calle Reconquista enlaza con la calle Nueva en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En esa calle Constancia está precisamente el hostal Plaza Italia, uno de más concurridos por sus precios ajustados, por la calidad de sus habitaciones, por la decoración, la tranquilidad, el sosiego. Además, es un lugar discreto, con buenos aparcamientos y muy cerca del centro; de hecho está a pocos metros de la zona monumental: 550 metros de la Plaza Mayor y a unos 700 de la concatedral de Santa María, del Palacio de Los Golfines De Abajo y de la Plaza de San Jorge.

Cuenta con 12 habitaciones con una decoración llena de encanto, todas ellas están equipadas con aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión. Además, el hostal ofrece a sus clientes desayuno, comida y cena concertadas con una cafetería próxima, a precios muy asequibles. No se permite fumar. El establecimiento incluye recepción con apertura ininterrumpida durante las 24 horas del día, servicio de lavandería, y planchado, consigna de maletas y un salón comunitario de televisión. El personal se maneja en tres idiomas: español, francés y portugués, al tiempo que existe conexión wifi en todas sus dependencias. Las mascotas, por último, no son admitidas.

Hacia la calle Nueva

Siguiendo el paseo por la calle Reconquista, en el número 10 se alquila un apartamento de dos habitaciones, y un paso más alla, otra bocacalle, la de Nuestra Señora de la Asunción, que destaca por sus escaleras castizas. De ahí, a un pequeño arandel donde se encuentra el café Bar Jacob, que tiene horarios de lunes a sábado, de 9 de la mañana al cierre: no se puede renunciar a sus molletes de calameres, sus cenas maridaje o su entrecot de vaca con maduración de más de 45 días.

De la calle Reconquista a la calle Nueva, donde estuvo hace años el bar Arcoiris. En frente, el apartamento turístico del número 26, ubicado en un edificio que hizo Reca y de ahi, Las Cancela, el cartel de Instalaciones Eléctricas Óscar Téllez, y la peluquería María Teresa.