Cultura en Cáceres este jueves: cine, cuentacuentos y concierto de Lorenzo Santamaría

Tres opciones para todos los públicos.

La Filmoteca de Extremadura acoge este jueves la proyección de 'Yo te creo'

La Filmoteca de Extremadura proyectará este jueves 30 de abril, de 20.30 a 22.00 horas, la película Yo te creo, una propuesta cinematográfica que aborda un intenso drama judicial y familiar. El reparto está encabezado por Myriem Akeddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods y Ulysse Goffin. La cinta se encuentra pendiente de calificación por edades.

La película narra la historia de Alice, quien acude ante el juez consciente de que no puede permitirse ningún error. En un juicio donde la custodia de sus hijos está en juego, deberá enfrentarse a su propio padre y defender su voz para intentar proteger a sus hijos antes de que sea demasiado tarde.

La Biblioteca Pública de Cáceres acoge la sesión de cuentacuentos 'Cuentos de Andersen'

La programación cultural infantil y familiar de la Biblioteca Pública de Cáceres incluye la sesión de cuentacuentos Cuentos de Andersen, una actividad que acerca a los más pequeños a los clásicos de la literatura universal de forma lúdica y participativa. La propuesta estará a cargo de Ana, Mercedes, Paula y Carmen, quienes narrarán algunas de las historias más emblemáticas de Hans Christian Andersen mediante la tradición oral, con un enfoque pedagógico y creativo orientado a estimular la imaginación y transmitir valores a través de los relatos.

La actividad tendrá lugar este 30 de abril a las 11.00 horas en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñino / M. Brey'. Se trata de una iniciativa gratuita destinada al fomento de la lectura y a la dinamización del ocio educativo en la ciudad.

Lorenzo Santamaría actuará el 10 de mayo en Cáceres

El próximo 10 de mayo, el cantante Lorenzo Santamaría ofrecerá un concierto en el Palacio de Congresos de Cáceres a las 19.00 horas. Santamaría es una de las voces más reconocidas de la canción melódica en español. Comenzó su carrera en los años 60 con el grupo Z-66 y alcanzó la fama en solitario en los años 70 con éxitos como Para que no me olvides o Si tú fueras mi mujer, consolidándose como un referente de la música romántica durante décadas.