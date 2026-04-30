Día grande en la Feria del Libro de Cáceres con las crónicas publicadas en El Periódico Extremadura por Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez

El de este jueves va a ser un día importante en la Feria del Libro de Cáceres (en el Paseo de Cánovas), ya que se presentan las memorias del exalcalde cacereño José María Saponi Mendo, que falleció el pasado verano, y la publicación 'Últimas 200 crónicas cacereñas', de Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez Floriano.

A las 12.30 horas se presentará el libro 'Últimas 200 crónicas cacereñas' que los cronistas oficiales de la ciudad, Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez Floriano, publicaron en El Periódico Extremadura. Las fotografías son de Juan Ramón Corvillo, abogado y también colaborador de este diario. La editorial es TAU.

Santos Benítez Floriano y Fernando Jiménez Berrocal, Cronistas Oficiales de Cáceres, junto al Fuero de la ciudad, en el Salón de Plenos del ayuntamiento. / Carlos Gil

"Cuando no existía el periodismo moderno, los cronistas fueron los depositarios de la actualidad. Lo escribieron en su primer artículo, fechado en 2012 y, desde entonces, publicaron en El Periódico Extremadura de forma semanal su blog del cronista. Es un repaso a la historia de la ciudad de un valor incontestable". Intervendrán ambos autores y el concejal de Cultura, Jorge Suárez.

El libro 'José María Saponi Mendo (1938/2925) Un alcalde para Cáceres (1995/2007)' se va a presentar a las 13.00 horas y ha sido escrito por Carlos María Neila Muñoz y editado por el Ayuntamiento de Cáceres. Es la biografía autorizada del malogrado exregidor. Los cacereños depositaron en él su confianza durante tres legislaturas seguidas y, junto con su equipo de concejales, diseñó y sentó las bases del Cáceres que hoy conocemos.

En la cita participarán el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, y el autor del libro, Carlos María Neila.

Este miércoles, el Paseo de Cánovas volvió a convertirse en punto de encuentro para lectores, autores, investigadores y editores. Entre las programaciones más destacadas se encuentra el bloque protagonizado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, que trajo a la feria una selección de novedades vinculadas a la investigación y la divulgación. También hubo presentaciones de libros de autores cacereños.

Hablan los libreros

María José Gil, de la librería Pléyades, contestó a preguntas de este diario: "Los libros que la gente compra dicen mucho de una ciudad. En Cáceres se lee mucho ensayo, pero también muchos libros relacionados con la propia ciudad". Sobre la conversación más bonita que le haya regalado un lector al otro lado del mostrador, indica que "hay muchas charlas cada día, nosotros recomendamos libros pero los compradores también lo hacen". Para una persona que ha perdido el hábito de la lectura, recomienda retomarlo con libros pequeños y sencillos de leer, como los de Miguel Delibes o Carmen Martín Gaite.