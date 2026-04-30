Las escaleras mecánicas de Alzapiernas en Cáceres, en el centro del debate vecinal por su utilidad, mantenimiento mensual y problemas de vandalismo

Las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas han permanecido cerradas la tarde de este miércoles con motivo de la revisión mensual que lleva a cabo el Ayuntamiento de Cáceres para garantizar su correcto funcionamiento. Según explicó uno de los operarios encargados de estas labores, el mantenimiento no solo se realiza en este punto, sino también en otros sistemas como ascensores repartidos por la ciudad, con el objetivo de que se mantengan en perfecto estado y se eviten averías mayores.

Dificultades de acceso durante el mantenimiento y su impacto en los vecinos

El cierre, aunque temporal, ha vuelto a poner el foco en la importancia de estas infraestructuras para numerosos vecinos. Durante las horas en las que han estado fuera de servicio, algunas personas, especialmente mayores o con movilidad reducida, han tenido dificultades para acceder al casco histórico, teniendo que optar por recorridos alternativos más largos o con mayor pendiente. Estas tareas periódicas forman parte del plan de conservación de las infraestructuras urbanas, que incluye también otras escaleras mecánicas y elevadores situados en diferentes zonas de la ciudad, como los accesos a la parte monumental, con el objetivo de garantizar su seguridad y funcionalidad a largo plazo.

División vecinal

La instalación sigue generando opiniones encontradas entre los vecinos. Mientras algunos critican la inversión realizada en su día o cuestionan su utilidad, otros defienden su papel como elemento clave para mejorar la accesibilidad. "Sin ellas, subir se hace muy complicado", señalan algunos usuarios habituales, que destacan que este tipo de infraestructuras facilita el día a día y permite a muchas personas mantener su autonomía.

Actos vandálicos y averías

Además, no es la primera vez que estas escaleras se ven envueltas en polémica. Algunos residentes denuncian actos vandálicos que han provocado averías en distintas ocasiones, lo que obliga a reforzar las labores de mantenimiento. Pese a ello, otros usuarios subrayan que su funcionamiento es generalmente adecuado, incluso en condiciones meteorológicas adversas, y reclaman un mayor cuidado de unas instalaciones que consideran esenciales para la ciudad.