Un Extremúsika más rockero para reconquistar al público

El Extremúsika 2026 ha arrancado en el Recinto Hípico de Cáceres con una declaración de intenciones clara: volver a sus raíces rockeras para recuperar a un público que dio la espalda al festival en su última edición. La apertura ha corrido a cargo del artista moralo Nacor en el escenario Bellota, mientras el cordobés Gato Ventura hacía lo propio en el Don Porky y el sonido alternativo, metalero y sinfónico de Dianna Keys comenzaba a marcar el pulso de la tarde en el escenario Cigüeña.

Concierto de Rebrote en la primera jornada de Extremúsika. / Carlos Gil

Punto de giro

El arranque de esta edición supone un giro de rumbo tras el experimento de 2025, cuando la apuesta por sonidos más mainstream dejó frío al público y se tradujo en una notable caída de asistencia. La organización busca ahora resarcirse con un cóctel sonoro que combina rock, metal, mestizaje y urbano, en una cita que reúne a más de 60 artistas durante tres jornadas.

Sobre los escenarios del Hípico pasarán nombres como Reincidentes, Boikot, Narco o La Fuga, junto a propuestas emergentes y artistas de distintos géneros. Destaca también la presencia de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana, protagonistas del sábado como cabezas de cartel, en una edición que pretende reforzar el vínculo con el territorio y consolidar su identidad.

El promotor del festival, Carlos Lobo, ha defendido este cambio de orientación en un contexto “complejo” para los grandes eventos musicales. “Estamos resistiendo y resistiremos porque este festival es una marca de Extremadura”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de recuperar la estabilidad en la venta de abonos y volver a cifras de asistencia cercanas a las mejores ediciones, cuando se superaron los 70.000 y 80.000 espectadores.

Tres escenarios

El recinto vuelve a desplegar su formato de tres escenarios, tras el experimento del año pasado, en un espacio de 35.000 metros cuadrados con zonas de acampada para más de 5.000 personas, área de parking para otros tantos vehículos y servicios de restauración, descanso y market. La infraestructura técnica alcanza los 150.000 vatios de sonido y 300.000 de potencia lumínica, reforzando la apuesta por un espectáculo de gran formato.

El festival tampoco olvida su historia, marcada incluso por episodios como el de 2008, cuando la lluvia obligó a suspender la jornada de clausura dejando a miles de asistentes sin conciertos. Un recuerdo que refuerza la idea de que Extremúsika es, ante todo, un evento de resistencia dentro del circuito.

Para facilitar la movilidad, el Ayuntamiento de Cáceres ha habilitado un servicio especial de autobuses entre el Parque José María Saponi y el recinto ferial, con hasta 10 autobuses articulados y horarios ampliados hasta las 6:00 horasdurante las tres jornadas. Una medida con la que se busca garantizar la seguridad y la comodidad de los asistentes en un festival que se juega buena parte de su futuro en esta edición.