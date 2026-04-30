Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PresupuestosLa Madrila CáceresFeria del LibroSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Uso social

El futuro del edificio de FEAFES en Cáceres, en el foco tras un informe policial que alerta del deterioro del inmueble

El informe de la Policía Local detalla un "abandono prolongado" que obliga a intervenir de forma urgente en el antiguo edificio de FEAFES Salud Mental

Imagen de una manifestación de los antiguos trabajadores en las instalaciones que la extinta FEAFES Cáceres tenía en Mejostilla.

Imagen de una manifestación de los antiguos trabajadores en las instalaciones que la extinta FEAFES Cáceres tenía en Mejostilla. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un informe de la Policía Local ha alertado del estado de deterioro y abandono del edificio de FEAFES Salud Mental en Cáceres, lo que ha reactivado la preocupación institucional sobre el futuro del inmueble y ha llevado al Ayuntamiento a adoptar medidas urgentes de intervención en la zona.

El documento, elaborado el pasado 15 de abril a instancias del consistorio, describe un escenario de "abandono prolongado" del edificio situado en la calle Ana Mariscal, señalando la necesidad de actuaciones inmediatas para evitar riesgos en el entorno urbano.

Medidas urgentes

A raíz de este informe, la Junta de Gobierno Local ha acordado medidas urgentes como el desbroce de las inmediaciones del inmueble, que será ejecutado por el servicio municipal de parques y jardines, así como el refuerzo de la vigilancia policial para garantizar la seguridad de la zona.

Debate político

El caso se enmarca además en un debate político previo sobre el futuro uso de estos terrenos. En el pleno municipal de febrero, el PSOE propuso estudiar la ubicación de un futuro centro de día en los terrenos vinculados a la extinta FEAFES, cuyas instalaciones permanecen cerradas desde hace años en la Mejostilla.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, señaló entonces que muchas de las medidas planteadas ya estaban en marcha o planificadas, y avanzó que se estudiaría la viabilidad técnica y urbanística de estos terrenos como posible ubicación de un centro de atención a personas sin hogar.

El origen del expediente se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento inició los trámites para recuperar el control del inmueble tras la disolución de la entidad. En aquel momento, la Concejalía de Urbanismo preveía actuar una vez la Junta de Extremadura formalizara el cambio de titularidad del servicio de salud mental, lo que permitiría revocar el convenio vigente sobre el uso del edificio.

La parcela es de titularidad municipal y estaba sujeta a un acuerdo de cesión a largo plazo con la entidad, que acordó su disolución en asamblea. El inmueble estaba destinado a un uso social, previsión que se vio alterada en un contexto en el que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) rescindió el contrato por impagos reiterados y adjudicó el servicio de forma urgente a otra empresa.

Noticias relacionadas y más

Desde el equipo de Gobierno han subrayado que las actuaciones actuales responden a la necesidad de actuar con rapidez ante el deterioro detectado, mientras se analiza el futuro del edificio dentro de la planificación de equipamientos sociales de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Herido crítico un trabajador de 46 años al caer con un toro mecánico en Cáceres
  2. El Cañeo, otro bar de Cáceres que cerró sus puertas: sus rejos, morros y caracoles eran insuperables
  3. El menú del restaurante Tápara que conquista los paladares de Cáceres
  4. La empresaria Arelis Albino reabre el histórico Bar del Barrio en Cáceres tras llegar de la 'paradisiaca' isla de Margarita de Venezuela
  5. El cierre de El Cañeo pone de manifiesto la fragilidad de la hostelería en los barrios de Cáceres
  6. Cáceres activa la reforma que cambiará por completo la avenida Virgen de la Montaña
  7. Humo, confeti, caballeros y muchos dragones: Cáceres se vuelca con el desfile de San Jorge
  8. Nuevo evento gastronómico en el parque Padre Pacífico de Cáceres: el Festival Mundial de Foodtrucks

El futuro del edificio de FEAFES en Cáceres, en el foco tras un informe policial que alerta del deterioro del inmueble

El futuro del edificio de FEAFES en Cáceres, en el foco tras un informe policial que alerta del deterioro del inmueble

Juicio en Cáceres a un empresario acusado de frustrar el embargo de más de 800 jamones vinculados a una deuda de 49.000 euros

Juicio en Cáceres a un empresario acusado de frustrar el embargo de más de 800 jamones vinculados a una deuda de 49.000 euros

El Periódico Extremadura regala este domingo la taza de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres

El Periódico Extremadura regala este domingo la taza de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres

Una generación de 'profes' se despide del Padu de Cáceres con la jubilación de doña Araceli

Una generación de 'profes' se despide del Padu de Cáceres con la jubilación de doña Araceli

Día grande en la Feria del Libro de Cáceres con las crónicas publicadas en El Periódico Extremadura por Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez

Día grande en la Feria del Libro de Cáceres con las crónicas publicadas en El Periódico Extremadura por Fernando Jiménez Berrocal y Santos Benítez

Vecinos de La Madrila Alta de Cáceres denuncian una situación "insoportable" de ruido y suciedad: "Nos destrozan los coches"

Vecinos de La Madrila Alta de Cáceres denuncian una situación "insoportable" de ruido y suciedad: "Nos destrozan los coches"

La Virgen de la Montaña recibe a los recién nacidos de Cáceres en un emotivo acto en Santa María

La Virgen de la Montaña recibe a los recién nacidos de Cáceres en un emotivo acto en Santa María

Cáceres refuerza el transporte urbano con autobuses especiales para Extremúsika

Cáceres refuerza el transporte urbano con autobuses especiales para Extremúsika
Tracking Pixel Contents