El futuro del edificio de FEAFES en Cáceres, en el foco tras un informe policial que alerta del deterioro del inmueble

Un informe de la Policía Local ha alertado del estado de deterioro y abandono del edificio de FEAFES Salud Mental en Cáceres, lo que ha reactivado la preocupación institucional sobre el futuro del inmueble y ha llevado al Ayuntamiento a adoptar medidas urgentes de intervención en la zona.

El documento, elaborado el pasado 15 de abril a instancias del consistorio, describe un escenario de "abandono prolongado" del edificio situado en la calle Ana Mariscal, señalando la necesidad de actuaciones inmediatas para evitar riesgos en el entorno urbano.

Medidas urgentes

A raíz de este informe, la Junta de Gobierno Local ha acordado medidas urgentes como el desbroce de las inmediaciones del inmueble, que será ejecutado por el servicio municipal de parques y jardines, así como el refuerzo de la vigilancia policial para garantizar la seguridad de la zona.

Debate político

El caso se enmarca además en un debate político previo sobre el futuro uso de estos terrenos. En el pleno municipal de febrero, el PSOE propuso estudiar la ubicación de un futuro centro de día en los terrenos vinculados a la extinta FEAFES, cuyas instalaciones permanecen cerradas desde hace años en la Mejostilla.

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, señaló entonces que muchas de las medidas planteadas ya estaban en marcha o planificadas, y avanzó que se estudiaría la viabilidad técnica y urbanística de estos terrenos como posible ubicación de un centro de atención a personas sin hogar.

El origen del expediente se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento inició los trámites para recuperar el control del inmueble tras la disolución de la entidad. En aquel momento, la Concejalía de Urbanismo preveía actuar una vez la Junta de Extremadura formalizara el cambio de titularidad del servicio de salud mental, lo que permitiría revocar el convenio vigente sobre el uso del edificio.

La parcela es de titularidad municipal y estaba sujeta a un acuerdo de cesión a largo plazo con la entidad, que acordó su disolución en asamblea. El inmueble estaba destinado a un uso social, previsión que se vio alterada en un contexto en el que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) rescindió el contrato por impagos reiterados y adjudicó el servicio de forma urgente a otra empresa.

Desde el equipo de Gobierno han subrayado que las actuaciones actuales responden a la necesidad de actuar con rapidez ante el deterioro detectado, mientras se analiza el futuro del edificio dentro de la planificación de equipamientos sociales de la ciudad.