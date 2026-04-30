Cáceres en 200 crónicas de Santos Benítez y Jiménez Berrocal para El Periódico Extremadura

Cáceres ha sumado este jueves una nueva cita con su memoria escrita en la Feria del Libro. Los cronistas oficiales de la ciudad, Santos Benítez Floriano y Fernando Jiménez Berrocal, han presentado Últimas 200 crónicas cacereñas, una recopilación de artículos publicados durante años en El Periódico Extremadura que repasan la historia local desde sus orígenes hasta la actualidad.

La obra, editada por TAU e ilustrada con fotografías de Juan Ramón Corvillo, supone además el cierre de una trilogía que ambos autores se marcaron como objetivo desde que comenzaron a publicar sus textos en 2012. "Hemos querido aportar nuestro granito de arena como homenaje a la ciudad y a los cacereños", ha señalado Benítez Floriano durante el acto. Además, han querido agradecer a este diario en las figuras de su directora, Marisol López, y su redactor jefe, Miguel Ángel Muñoz, por la predisposición y ayuda a la hora de publicar el libro.

Un recorrido por la historia de la ciudad

El libro reúne doscientas crónicas que abordan episodios de guerra y de paz, encuentros y desencuentros, desde la cueva de Maltravieso hasta el siglo XXI. Según ha explicado Benítez Floriano, el propósito ha sido "recoger las civilizaciones y los personajes que han configurado la esencia del cacereño actual".

En su intervención, el cronista ha recordado también el contexto que inspiró este trabajo, vinculado al 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. "Aquel nombramiento en 1986 puso las bases del desarrollo de la ciudad y supuso un salto de calidad, especialmente en el ámbito turístico y cultural", ha indicado.

En esa línea, ha defendido el papel de la cultura y el turismo como motores actuales de la economía local, al tiempo que ha subrayado el objetivo compartido de lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. "La cultura hace a los hombres libres y el turismo contribuye al bienestar social", ha afirmado.

Del periódico al libro

Por su parte, Fernando Jiménez Berrocal ha puesto el acento en el origen periodístico de estas crónicas, que comenzaron como una colaboración semanal en prensa. "Desde nuestro nombramiento en 2012 se nos ofreció la posibilidad de publicar artículos sobre historia local, y eso es lo que hemos querido conservar ahora en formato libro", ha explicado.

Santos Benítez Floriano y Fernando Jiménez Berrocal, junto al concejal de Cultura, Jorge Suárez. / E. P.

El cronista ha destacado la importancia de trasladar esos textos del entorno digital y del papel del periódico a un soporte más duradero. "Pensamos que el libro permite que estas crónicas lleguen a bibliotecas y archivos, donde sabemos que se van a conservar", ha señalado, al tiempo que ha reconocido la demanda de lectores que reclamaban esta recopilación.

Además, ha defendido el valor de los formatos tradicionales para la preservación del conocimiento. "Como archiveros creemos que estos soportes siguen siendo necesarios para conservar la historia, la literatura y el ensayo", ha apuntado.

Un proyecto con continuidad

Durante el acto, ambos autores han agradecido el respaldo institucional y editorial recibido, así como la colaboración del periódico en el que han publicado más de seiscientos artículos a lo largo de catorce años. También han tenido palabras de reconocimiento para los lectores que han seguido estas crónicas durante todo este tiempo.

Aunque han anunciado que no continuarán con esta serie de publicaciones, sí han avanzado que otros cronistas de la región tomarán el relevo en este tipo de iniciativas. Mientras tanto, Últimas 200 crónicas cacereñas queda como testimonio de una etapa y como invitación a conocer y valorar la historia de la ciudad.

"El objetivo es que quienes se acerquen a estas páginas conozcan y amen nuestra tierra", ha concluido Benítez Floriano.