El Hospital Quirónsalud Cáceres ofrece contratos de un año a enfermeros recién graduados en Extremadura

El Hospital Quirónsalud Cáceres ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su programa de incorporación laboral dirigido a titulados en Enfermería. La iniciativa, desarrollada junto a la Universidad de Extremadura (UEx), busca facilitar el salto al mercado laboral de los recién graduados.

El programa está orientado a alumnos de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de Cáceres y del Centro Universitario de Plasencia que hayan finalizado el grado y presentado el Trabajo de Fin de Grado (TFG) con resultado apto.

En un contexto marcado por la necesidad de profesionales sanitarios en Extremadura, este tipo de iniciativas pretenden reforzar la empleabilidad de los egresados y retener talento en la región.

Tres fases con opción a contrato indefinido

La llamada ‘Experiencia Quirónsalud’ se estructura en tres niveles. En una primera fase, el candidato seleccionado accederá a un contrato laboral formativo de un año, regulado por el convenio correspondiente.

Entrada al Hospital QuirónSalud de Cáceres. / HQC

Tras este periodo, y en función de la evaluación del desempeño, el programa contempla la posibilidad de incorporación mediante contrato indefinido, ya sea en el hospital cacereño o en otros centros del grupo.

Como tercer nivel, los participantes podrán acceder a un programa de formación de postgrado acreditado en áreas de especialización como enfermería quirúrgica o anestesia, lo que refuerza el perfil profesional en un ámbito con alta demanda.

Plazo abierto hasta junio

El plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de junio. Las inscripciones deben realizarse a través del formulario habilitado en las páginas web del Hospital Quirónsalud Cáceres y de la Universidad de Extremadura.

El proceso de selección se basará en la evaluación de los TFG presentados, valorando especialmente su calidad y su vinculación con la práctica asistencial. Posteriormente, los mejores candidatos pasarán a una entrevista personal.

Apuesta por la docencia y la innovación

Desde el grupo sanitario señalan que este programa forma parte de su estrategia de impulso al talento y la formación. Quirónsalud, líder en España y con presencia internacional, mantiene una red de centros que combina asistencia, docencia e investigación.

En este sentido, iniciativas como esta refuerzan la conexión entre universidad y sistema sanitario en Extremadura, un aspecto clave para mejorar la calidad asistencial y favorecer la inserción laboral de los jóvenes profesionales.