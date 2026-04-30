A juicio un hombre acusado de vaciar la cuenta de su hermana con discapacidad

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre acusado de un presunto delito de apropiación indebida agravada tras retirar diversas cantidades de dinero de la cuenta bancaria de su hermana, quien había sido declarada judicialmente incapacitada y se encontraba bajo un régimen de curatela representativa gestionado por la Comisión Tutelar de Adultos de la Junta de Extremadura.

La suma total del dinero retirado asciende a un total de 53.472 euros

Cinco años de cárcel

El procedimiento se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Navalmoral de la Mata, y será enjuiciado por la Audiencia Provincial, donde el Ministerio Público solicita para el acusado una pena de cinco años de prisión, además de multa de 10 meses con cuota diaria de 12 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas del procedimiento.

Según el escrito de acusación, el procesado, hermano de la víctima, habría realizado varias disposiciones de dinero sin autorización judicial ni administrativa desde la cuenta corriente de su hermana, la cual se nutría exclusivamente de su pensión mensual.

En concreto, se le atribuyen dos retiradas: una de 48.675 euros el 7 de octubre de 2021 y otra de 4.797,07 euros el 19 de junio de 2021, lo que suma un total de 53.472,07 euros.

Comisión Tutelar

La Fiscalía sostiene que estas operaciones se efectuaron sin conocimiento ni consentimiento de la Comisión Tutelar de Adultos, organismo encargado de la protección, vigilancia y administración del patrimonio de la persona incapacitada, lo que vulnera las obligaciones legales derivadas del régimen de tutela y supone un uso indebido de fondos ajenos.

El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada, previsto en el Código Penal, al "recaer sobre el patrimonio de una persona especialmente vulnerable por su situación de incapacidad legal".

Asimismo, la acusación subraya que el acusado "actuó con ánimo de enriquecimiento ilícito, aprovechando su vínculo familiar y el acceso a la cuenta bancaria para disponer de cantidades elevadas de dinero sin justificación ni restitución posterior".

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la víctima, a través de la Comisión Tutelar de Adultos, con la cantidad de 53.472,07 euros, cantidad que deberá incrementarse con los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También solicita la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y la adopción de medidas cautelares para garantizar el eventual pago de las indemnizaciones.

Para el juicio, previsto el próximo 14 de mayo, el Ministerio Público propone la declaración del acusado, la testifical de un representante de la Comisión Tutelar de Adultos (SEPAD) y la incorporación de una amplia prueba documental, que incluye movimientos bancarios, resoluciones judiciales sobre la incapacitación, documentación del expediente de tutela y certificados administrativos que acreditan la gestión de la cuenta y los reintegros realizados.