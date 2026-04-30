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Lucha contra el cáncer

Marcar goles al cáncer: el colegio Giner de los Ríos de Cáceres celebra su torneo solidario de fútbol sala

La iniciativa escolar, que se celebrará el 22 de mayo, busca sensibilizar a los jóvenes sobre el compromiso social a través del deporte y la convivencia

Colegio Giner de los Ríos de Cáceres.

Colegio Giner de los Ríos de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Pablo Parra

Cáceres

Deporte, convivencia y solidaridad volverán a darse la mano en Cáceres. El colegio Giner de los Ríos, junto al alumnado de 4º de ESO, ha anunciado la celebración de la sexta edición de su torneo solidario de fútbol sala, una cita ya consolidada dentro de la vida educativa del centro que tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo.

El campeonato se disputará durante la semana cultural del colegio en las pistas deportivas de Moctezuma y reunirá a estudiantes de distintos centros educativos de la ciudad con un objetivo que va más allá de la competición: recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La iniciativa nació como una actividad deportiva escolar, pero con el paso de los años se ha transformado en una propuesta con marcado carácter social. El torneo mantiene la emoción propia del fútbol sala, pero suma un componente solidario que convierte cada partido en una oportunidad para colaborar con una causa de gran impacto.

Desde la organización destacan que cada inscripción, cada equipo participante y cada gol contribuirán simbólicamente a mejorar la vida de personas afectadas por el cáncer y de sus familias. El evento busca también sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia del compromiso social y demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta de ayuda y transformación.

El protagonismo del alumnado

Uno de los aspectos más destacados del torneo es la implicación directa del alumnado de 4º de ESO, que participa activamente en la organización de la jornada. Lejos de limitarse a una actividad puntual, el campeonato se convierte en una experiencia educativa integral en la que los estudiantes desarrollan capacidades como el trabajo en equipo, la responsabilidad, la gestión de eventos, la comunicación y la solidaridad.

El colegio subraya que este modelo responde a una filosofía pedagógica basada en la participación real del alumnado y en la conexión entre aprendizaje y entorno social.

Una comunidad educativa comprometida

La celebración del torneo se enmarca en la línea de trabajo que el colegio Giner de los Ríos viene desarrollando en los últimos años para implicar a toda la comunidad educativa en proyectos que trascienden el aula.

Colegio Giner de los Ríos.

Colegio Giner de los Ríos. / Europa Press

A través de propuestas culturales, deportivas y solidarias, el centro pretende ofrecer una educación desde múltiples perspectivas, fomentando valores como la empatía, la cooperación y el compromiso ciudadano.

En este caso, además, la actividad permite tender puentes entre estudiantes de diferentes centros de Cáceres, favoreciendo la convivencia y el encuentro entre jóvenes a través del deporte.

Una cita consolidada en Cáceres

Tras seis ediciones, el torneo solidario se ha convertido en una de las actividades más reconocibles de la semana cultural del colegio. Su continuidad demuestra la buena acogida de una fórmula que combina competición sana con ayuda social.

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El próximo 22 de mayo, las pistas de Moctezuma volverán a llenarse de balones, gradas animadas y espíritu solidario. Porque en esta ocasión, ganar no será solo marcar más goles, sino sumar esfuerzos frente al cáncer.

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