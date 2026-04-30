El Parque de la Inclusión y el Paseo de la Diversidad, nuevas denominaciones en Cáceres

Cáceres avanza en la incorporación de referencias vinculadas a la inclusión y la diversidad en su callejero y en sus espacios públicos. La Comisión de Cultura, Educación, Festejos y Comercio ha dictaminado favorablemente denominar como Parque de la Inclusión la zona verde ubicada junto al CEIP Francisco de Aldana y como Paseo de la Diversidad el paseo situado en el lateral de la avenida Hernán Cortés.

La decisión no supone aún la aprobación definitiva, ya que ambos expedientes deberán elevarse al Pleno de la Corporación municipal. Será entonces cuando las nuevas denominaciones puedan quedar formalmente incorporadas al nomenclátor urbano de Cáceres.

Unanimidad en una propuesta y división en otra

La denominación del Parque de la Inclusión ha sido aprobada por unanimidad de los representantes de los grupos municipales presentes en la comisión. En cambio, el Paseo de la Diversidad ha salido adelante con los votos favorables de PP, PSOE y Unidas Podemos, mientras que Vox ha votado en contra.

El dictamen favorable permite que las dos propuestas continúen su tramitación administrativa. En el caso del parque, el acuerdo político ha sido total en esta fase previa; en el del paseo, la votación refleja una diferencia de criterio entre los grupos municipales sobre la incorporación de este tipo de referencias al espacio público.

"Transmitir mensajes" desde el espacio urbano

El concejal de Cultura ha defendido la iniciativa al considerar que estas denominaciones contribuyen a reforzar valores cívicos en la ciudad. Según ha señalado, "con estas denominaciones seguimos construyendo una ciudad que reconoce y visibiliza valores fundamentales como la diversidad y la inclusión en su espacio público".

También ha afirmado que poner nombre a los espacios urbanos "no es un gesto menor, sino una forma de transmitir mensajes, educar en valores y consolidar una identidad colectiva basada en el respeto, la convivencia y la igualdad".

La aprobación final, pendiente del Pleno

La propuesta llega en un momento en el que los nombres de calles, parques y paseos forman parte del debate público sobre cómo las ciudades representan su memoria, sus valores y sus prioridades colectivas. En Cáceres, como en otros municipios extremeños, la denominación de espacios urbanos requiere una tramitación institucional que culmina con el acuerdo del Pleno.

Hasta que ese trámite se complete, las dos denominaciones permanecen en fase de propuesta dictaminada favorablemente. Si el Pleno las aprueba, la zona verde próxima al CEIP Francisco de Aldana pasará a llamarse Parque de la Inclusión y el paseo situado junto a la avenida Hernán Cortés recibirá el nombre de Paseo de la Diversidad.