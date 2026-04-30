El parque Padre Pacífico de Cáceres se llena de sabores del mundo con el Festival de Foodtrucks

La gastronomía de distintos países volverá a tener parada en Cáceres desde este jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo. El Festival Mundial de Foodtrucks celebrará su quinta edición en el parque Padre Pacífico, donde se instalarán vehículos de comida con propuestas de cocina cubana, venezolana, italiana, mexicana, americana y argentina, entre otras especialidades.

La cita, organizada en torno a un formato que combina comida al aire libre y ocio familiar, tendrá acceso gratuito durante todo el día. El objetivo es atraer tanto a vecinos de Cáceres como a visitantes que estos días busquen una alternativa de ocio en la ciudad, en un enclave urbano que el ayuntamiento presenta como un espacio natural para el encuentro.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha señalado que se trata de una convocatoria ya asentada en la agenda local. "Es ya la quinta edición que se celebra en la ciudad, y cada año congrega a un gran número de personas atraídas por la variedad de comida que se ofrece, así como por las actividades y actuaciones musicales cada uno de los días", ha afirmado.

Actividades para niños y mayores

El festival abrirá su programación este jueves a las 19.30 horas con el Show Guerreras K-Pop. Después está previsto un Tributo a ABBA, en una primera jornada pensada para arrancar con música y ambiente familiar.

Durante los cuatro días habrá actividades para todos los públicos, con propuestas infantiles como pintacaras y globoflexia, sesiones con DJ, actuaciones musicales, tributos a diferentes grupos y una fiesta ochentera, según ha detallado la organización.

Carrasco ha subrayado que la cita busca que mayores y pequeños puedan compartir "comida y ocio en este parque". La programación convierte así el festival en una opción de tarde y noche para las familias cacereñas, pero también en un reclamo para quienes se acerquen a la ciudad durante el puente.

Una cita ya consolidada en Cáceres

La concejala de Festejos ha defendido el papel de este evento dentro de la oferta de ocio de Cáceres. "Es un evento que atrae a muchas personas y que se ha consolidado como una cita más en nuestra ciudad", ha indicado.

Carrasco ha destacado también el vínculo entre gastronomía y atractivo turístico. "La gastronomía es, junto al patrimonio, uno de los grandes atractivos de nuestra ciudad. Animo a los cacereños y cacereñas a que visiten este enclave natural de la ciudad para disfrutar de la gastronomía del mundo", ha añadido.

El acceso gratuito durante toda la jornada facilita que el público pueda entrar y salir del recinto sin necesidad de reserva previa, aunque la nota municipal no precisa los horarios completos de apertura ni el calendario detallado de actuaciones por día.